Ireal! Un bărbat din Schitu Golești riscă închisoarea, după ce a ucis un șarpe pe care l-a găsit în propria locuință

Un bărbat din comuna argeșeană Schitu Golești a avut parte de o situație neașteptată după ce a descoperit un șarpe în propria locuință. Localnicul, în vârstă de 56 de ani, a sunat la 112 pentru a cere ajutor, însă nu a mai așteptat sosirea jandarmilor și a decis să rezolve singur problema. A omorât reptila, iar gestul său i-ar putea aduce acum consecințe legale.

Șarpele era de dimensiuni mici și fusese observat în interiorul casei. Bărbatul a considerat că este necesar să intervină imediat și a ucis animalul înainte ca echipajul solicitat să ajungă la adresă. Ulterior, jandarmii i-au explicat că uciderea animalului poate reprezenta o încălcare a legislației privind protecția animalelor.

Bărbatul riscă închisoarea

Autoritățile au întocmit documentele necesare pentru constatarea faptei, urmând ca situația să fie analizată potrivit prevederilor legale. Bărbatul le-ar fi spus oamenilor legii că nu știa că gestul său este interzis.

Potrivit legislației privind protecția animalelor, uciderea cu intenție a unui animal, în anumite condiții, poate atrage răspundere penală. În cazul în care va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între șase luni și trei ani sau o amendă penală.

„Unui argeșean din comuna Schitu Golesti jandarmii i-au întocmit acte de constatare pentru încălcarea prevederilor Legii 205/2004 referitoare la protecția animalelor. Acesta apelase numărul unic de urgență 112 deoarece a observat în locuința sa proprie un șarpe de mici dimensiuni. Până la sosirea echipajului de jandarmerie, a omorât însă reptila, motivând că nu știa că este interzis acest lucru”, a confirmat Jandarmeria Argeș luni, 17 august.

Chiar dacă apariția unei reptile poate provoca teamă, specialiștii recomandă evitarea intervențiilor pe cont propriu, mai ales atunci când oamenii nu știu dacă animalul este periculos. În astfel de situații, cea mai sigură variantă este apelarea numărului de urgență 112 și păstrarea unei distanțe de siguranță până la sosirea echipajelor autorizate.

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