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Cât a plătit Lucian Popa de la Survivor 2026 pentru 4 mici și o porție de cartofi prăjiți, în Poiana Brașov

De: Andreea Stăncescu 17/08/2026 | 22:03
Cât a plătit Lucian Popa de la Survivor 2026 pentru 4 mici și o porție de cartofi prăjiți, în Poiana Brașov
Cât a plătit Lucian Popa pe o porție de mici și cartofi
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Lucian Popa a plecat într-o scurtă vacanță la Poiana Brașov și a profitat de timpul petrecut la munte pentru a se bucura de preparatele tradiționale românești. Fostul concurent a prezentat pe rețelele de socializare și nota de plată, arătându-le urmăritorilor cât a costat o porție de mici cu cartofi prăjiți.

În ultima perioadă, prețurile din restaurante și terase au crescut, iar turiștii ajung să plătească tot mai mult pentru preparatele pe care le comandă în stațiunile turistice. Poiana Brașov nu face excepție, fiind una dintre destinațiile din România cunoscute pentru tarifele mai ridicate, în special în zonele frecventate de turiști.

Cât aplătit Lucian Popa pentru 4 mici și o porție de cartofi

Fostul concurent a împărtășit informația cu cei care îl urmăresc, oferind astfel un exemplu concret despre cât trebuie să scoată din buzunar un turist pentru o masă simplă într-o destinație montană populară.

Sursa foto: facebook

Lucian Popa a dezvăluit că pentru patru mici a plătit 36 de lei. Fiecare mic a costat 9 lei, iar porția de cartofi prăjiți a fost 19 lei. În total, masa a ajuns la 55 de lei.

Deși suma de 55 de lei poate părea acceptabilă pentru unii turiști, creșterea generală a prețurilor din ultimii ani este tot mai vizibilă. Mâncarea, cazarea și serviciile turistice au devenit mai scumpe, iar cei care aleg să își petreacă vacanțele în stațiuni cunoscute trebuie să își pregătească un buget mai mare.

Sursa foto: facebook

Postarea lui Lucian Popa a stârnit rapid reacții din partea urmăritorilor, care au avut păreri diferite despre suma achitată. Mulți au considerat prețul unul decent pentru Poiana Brașov și au remarcat că tarifele sunt, în mod normal, mai ridicate într-o stațiune turistică atât de cunoscută.

„9 mici, o apă, o bere și o pizza, pentru Poiana Brașov e ok, nu e in Piața Obor…”, „Strict 4 mici si o porție de cartofi, 55,00 lei. Să vă fie de bine!”, „Un preț decent!”, sunt o parte dintre comentarii.

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