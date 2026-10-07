Când vine frigul în România? Meteorologii ANM anunță temperaturi de 15 grade Celsius

Când vine frigul în România? Meteorologii ANM anunță temperaturi de 15 grade Celsius
Temperaturile încep să scadă în toată țara / Sursa foto: Colaj Cancan
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România mai are parte de câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, valorile termice urmând să atingă până la 30 de grade. Episodul de căldură se încheie însă rapid, iar de duminică vremea intră într-un proces de răcire.

Schimbarea va fi însoțită și de precipitații. Ploile își vor face apariția mai întâi în vestul și nord-vestul țării, precum și în zonele montane, după care se vor extinde treptat spre restul jumătății vestice.

Temperaturile scad cu peste 10 grade în unele regiuni

Ultimele zile cu vreme deosebit de caldă sunt numărate. Potrivit Elenei Mateescu, directorul ANM, schimbarea regimului termic va deveni evidentă începând de duminică, când aerul rece va pătrunde treptat în țară. Vestul, centrul și nordul vor fi primele regiuni afectate, cu valori maxime care se vor situa între 15 și 18 grade, urmând ca răcirea să cuprindă și celelalte zone.

Până la schimbarea vremii, temperaturile rămân ridicate. Vineri, în sudul extrem al țării, termometrele ar putea indica până la 30 de grade. În același timp, ploile vor debuta în vest și nord-vest, dar și în zonele montane. Ulterior, precipitațiile se vor extinde în jumătatea vestică a României.

„Temperaturile vor coborî mai întâi în vestul, centrul și nordul țării, unde maximele nu vor mai trece de 15-18 grade, iar apoi răcirea va ajunge și în restul regiunilor.

Până atunci însă, vremea rămâne neobișnuit de caldă, cu maxime care pot ajunge vineri chiar la 30 de grade în extremitatea sudică. Sunt așteptate și ploi, mai întâi în vest, nord-vest și la munte, apoi în jumătatea de vest a țării”, a transmis Elena Mateescu.

Sursa foto: Social media

În weekend se schimbă vremea

Potrivit meteorologului Elena Mateescu, schimbarea vremii va începe în weekend. Primele regiuni care vor resimți scăderea temperaturilor vor fi cele din vest, centru și nord.

Aici, maximele se vor opri la 15-18 grade. În sud și sud-est, inclusiv în București, vremea va rămâne ceva mai blândă, cu temperaturi de până la 20-24 de grade, însă răcirea se va instala ulterior și în aceste zone.

Până la schimbarea vremii, România se bucură de un nou episod de căldură. Pe litoral, temperaturile vor rămâne în jurul valorii de 20-21 de grade. În vest și sud-vest, valorile se vor apropia de 28-29 de grade. Vineri va fi una dintre cele mai calde zile, cu maxime care pot atinge 30 de grade în sudul extrem al țării.

Primele semne ale schimbării vremii vor apărea încă din noaptea de joi spre vineri. Precipitațiile vor debuta în vestul și nord-vestul țării, precum și în regiunile montane, unde cantitățile de apă nu vor depăși, în general, 10-15 l/mp. Spre sfârșitul săptămânii, ploile se vor extinde și vor cuprinde cea mai mare parte a jumătății vestice a țării.

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