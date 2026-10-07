Prognoza meteo azi, 7 octombrie 2026. Brumă și 0 grade în Transilvania! La câteva sute de kilometri distanță, românii se bucură de temperaturi de vară

România are parte de o zi de octombrie care va semăna pe alocuri mai degrabă cu sfârșitul verii, mai ales în vestul și sudul țării. În intervalul următor, vremea se va menține frumoasă și caldă, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Diferențele dintre zi și noapte vor fi însă importante, pentru că minimele pot coborî până la 0 grade în estul Transilvaniei, iar dimineața și noaptea, izolat, se vor forma ceață și brumă. În București sunt așteptate până la 25-26 de grade, astfel că mijlocul săptămânii aduce o zi deosebit de plăcută pentru începutul lunii octombrie.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, vremea se va menține frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de miercuri, 7 octombrie. Cerul va fi variabil, fără fenomene meteorologice importante, iar vântul va sufla în general slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul și sudul României. Noaptea va aduce însă o diferență termică importantă, pentru că minimele vor coborî până la 0 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest se vor putea menține în jurul valorii de 16 grade. Dimineața și noaptea, izolat, vor exista condiții de ceață și brumă.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul va fi una dintre cele mai calde regiuni ale României, iar în Banat și Crișana temperaturile se vor apropia de limita superioară a intervalului prognozat la nivel național. Maximele vor urca în general spre 25-27 de grade, iar vremea va rămâne plăcută, cu cer variabil și vânt fără intensificări importante.

În nord-vest valorile vor fi ceva mai temperate, dar atmosfera va rămâne caldă pentru această perioadă din octombrie. Nopțile și diminețile vor fi considerabil mai răcoroase decât după-amiezile, iar local, în zonele joase, diferențele de temperatură dintre zi și noapte se vor simți puternic.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Sudul țării intră, alături de vest, în categoria regiunilor cu cele mai ridicate temperaturi ale zilei. În Muntenia sunt posibile maxime de aproximativ 24-27 de grade, iar cerul va rămâne variabil, fără precipitații importante în prognoza pentru acest interval.

În sud-est temperaturile vor fi ceva mai temperate pe măsură ce ne apropiem de litoral, dar vremea va rămâne în general frumoasă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar după apus temperaturile vor începe să coboare, fără ca răcirea să fie la fel de accentuată ca în depresiunile din centrul țării.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia se va bucura de una dintre cele mai plăcute zile ale săptămânii, cu temperaturi care pot ajunge spre 25-27 de grade în timpul după-amiezii. Cerul va fi variabil, iar vântul slab și moderat nu va crea probleme, astfel că senzația termică va fi una foarte plăcută pentru prima decadă a lunii octombrie.

Dimineața va fi mai răcoroasă, însă temperaturile vor crește rapid după răsărit. Spre noapte, valorile termice vor coborî din nou, ceea ce va accentua diferența dintre maximele aproape estivale ale după-amiezii și aerul rece al dimineții.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 22-26 de grade, iar vremea va rămâne frumoasă. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar probabilitatea unor fenomene meteorologice importante va fi redusă.

Dimineața și noaptea, aerul va deveni însă considerabil mai rece, mai ales în zonele joase și în depresiunile apropiate de Carpații Orientali. Izolat se poate forma ceață, iar în locurile cele mai reci vor exista condiții favorabile apariției brumei.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Centrul României va oferi probabil cele mai spectaculoase contraste termice ale intervalului. După-amiaza, temperaturile pot depăși 20 de grade în numeroase localități, însă în estul Transilvaniei minima prognozată la nivel regional poate coborî până la 0 grade.

Prin urmare, locuitorii din depresiunile intramontane vor trece de la o după-amiază plăcută la o noapte rece. Izolat va apărea bruma, iar în orele dimineții există și posibilitatea formării ceții. În zona montană vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat.

Vremea în Dobrogea și în zona Mării Negre

Dobrogea va avea o zi plăcută, dar temperaturile de pe litoral vor rămâne mai scăzute decât cele din vestul și sudul țării. În Constanța, prognozele locale indică valori în jurul a 19 grade în timpul zilei, în timp ce noaptea temperatura se va menține la aproximativ 16-17 grade.

Litoralul va fi, de altfel, una dintre cele mai blânde zone ale țării pe timpul nopții, prognoza națională indicând minime de până la 16 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în Capitală

Bucureștenii vor avea parte de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi care vor aminti mai degrabă de sfârșitul lunii septembrie decât de prima decadă a lui octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 25-26 de grade, în timp ce minima nopții va coborî la 7-10 grade. Diferența dintre după-amiază și orele dimineții va fi, așadar, importantă, chiar dacă pe parcursul zilei vremea va fi foarte plăcută.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperaturile se vor situa în jurul unei maxime de 23-24 de grade, în timp ce minima va coborî spre 7-8 grade. Ziua va fi mult mai caldă decât dimineața, iar precipitațiile nu sunt așteptate în prognozele locale consultate.

La Timișoara va fi și mai cald, cu aproximativ 26 de grade în timpul după-amiezii și o minimă de circa 12 grade. Orașul se află în vestul țării, chiar în regiunea în care prognoza națională indică unele dintre cele mai mari temperaturi ale zilei.

La Iași sunt așteptate aproximativ 25-26 de grade la amiază, iar minima se va situa în jurul valorii de 11-12 grade. Vremea va rămâne caldă pentru începutul lunii octombrie, fără precipitații semnificative.

La Craiova, temperatura maximă va urca spre 26 de grade, în timp ce noaptea sunt așteptate aproximativ 12 grade. Oltenia va fi astfel una dintre regiunile în care ziua de 7 octombrie va avea un aer aproape estival.

La Constanța, influența Mării Negre va ține temperatura maximă în jurul valorii de 19 grade, însă noaptea va fi mult mai blândă decât în interiorul țării, cu aproximativ 16-17 grade.

La Brașov, prognozele locale indică aproximativ 22-24 de grade în timpul zilei și în jur de 7-9 grade noaptea. În zonele depresionare din estul Transilvaniei va fi însă mult mai frig, prognoza națională indicând posibilitatea unor minime de numai 0 grade.

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