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De ce a murit George Radu? Marian Piciu a dezvăluit motivul

De: Emanuela Cristescu 03/07/2026 | 09:34
De ce a murit George Radu? Marian Piciu a dezvăluit motivul
De ce a murit George Radu? Marian Piciu a dezvăluit motivul
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Marian Piciu a venit cu o versiune neașteptată despre moartea lui sportivului George Radu. Luptătorul RXF a susținut că tragedia din Germania ar fi avut o altă cauză decât cea la care s-au gândit mulți.

Luptătorul a susținut că decesul nu ar fi fost provocat doar de incidentul petrecut în apă, ci și de probleme medicale care, în opinia lui, ar fi avut legătură cu consumul de steroizi și energizante. În același timp, Marian Piciu și-a amintit de relația pe care a avut-o cu George Radu și a povestit cât de impresionat a fost de gesturile făcute de acesta de-a lungul timpului.

Marian Piciu, declarații fără ocolișuri

Vizibil afectat de vestea morții lui George Radu, Marian Piciu a spus că a plâns încă din dimineața în care a aflat ce s-a întâmplat. El a povestit că luptătorul de MMA era o „dulceață” de băiat și că l-a ajutat de fiecare dată.

„S-a aruncat în apă și a murit. A făcut infarct de la steroizi. Energizante, steroizi, s-a dus… Eu v-am zis că dimineață, la 9, plângeam. Sunt prost de inimă, plâng din orice. Sunt emotiv. Băi, dar ce băiat. Până acum nu v-am spus, a venit la mine și ne-am mai văzut pe acolo sau pe la RXF.

De ce a murit George Radu? Marian Piciu a dezvăluit motivul
De ce a murit George Radu? Marian Piciu a dezvăluit motivul

Credeți-l pe fratele vostru, când am avut eu cearta aia atunci de îmi dăduseră ăia foc, de am vrut să mă duc la Târgoviște peste ei, să mor de el, nu a ajuns cu 4 mașini înaintea mea acolo. O dulceață de băiat. Așa el cum se comporta, cum ne respecta, băiat cumsecade”, a spus el.

Ultimele ore din viața lui George Radu

George Radu plecase în Germania cu foarte puțin timp înainte de tragedie. Luni, 29 iunie, a mers împreună cu mai mulți prieteni la un lac din zona orașului Kehl, în landul Baden-Württemberg. Potrivit apropiaților, chiar înainte să intre în apă, sportivul le-ar fi mărturisit că nu se simțea bine. Mai mult, cei care au fost alături de el spun că ar fi rostit o frază care, după tragedie, i-a cutremurat pe toți.

„Poate mor pe aici, departe de casă”, le-ar fi spus luptătorul de MMA.

Chiar și așa, George Radu a continuat să sară în apă de la înălțime. La ultima săritură i s-ar fi făcut rău, iar apoi a fost luat de curenți.

După dispariția sportivului, familia și prietenii au lansat apeluri disperate pe rețelele sociale, în speranța că trupul acestuia va fi găsit.

„Vă rog din suflet să vă rugați pentru Radu George să îi găsim trupul. Căutările continuă și nu îl găsim. Am nevoie de rugăciunile voastre, campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”, a scris verișoara sportivului.

„Nu pot să cred. Scriu aceste rânduri cu lacrimi în barbă. Am tot sperat că e o glumă, că nu e adevărat… dar când te-am sunat și nu ai răspuns tu… Dumnezeu să te ierte, fratele meu bun cu suflet curat.

Nu au reușit să îl găsească, săracu. Am înțeles că doar venise de o zi în Germania ca să lucreze și a doua zi a murit.

Ieri seară a ajuns în Germania și azi dimineață s-a dus la apă cu prietenii. I s-a făcut rău în apă și nici acum nu l-au găsit. L-au luat curenții din apă, nu este de găsit. Am vorbit cu soția lui. Rog toți cunoscuți să fie alături și să ajutăm împreună să îl aducem acasă la familia lui”, a scris un apropiat.

„Drum lin către îngeri. Nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace.”

„Dumnezeu să te ierte, fratele meu…. Nu-mi vine să cred, băi vere. Ai plecat mult prea devreme. cine o să mă mai strige pe mine „băi, vere?”

VEZI ȘI: Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit

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