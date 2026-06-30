Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit

Este doliu în comunitatea RXF din România! George Radu, luptător MMA, a muri înecat într-un lac din Germania. Înainte să fie luat de curenții din apă, sportivul s-a plâns prietenilor că se simte rău.

George Radu, cunoscut în comunitatea luptătorilor RXF, se afla în Germania de puțin timp, iar luni, 29 iunie, a mers cu prietenii să se scalde într-un lac din zona orașului Kehl, din landul Baden-Württemberg. Ceea ce trebuia să fie o zi de distracție s-a transfrmat într-o tragedie.

Potrivit apropiaților, în ziua în care a murit, George li s-a plâns acestora că se simte foarte rău. Mai mult, sportivul parcă a avut o premoniție și le-ar fi spus prietenilor: „Poate mor pe aici, departe de casă”.

George Radu, luptătorul RXF, a fost

Chiar și așa, el a mers la scăldat, unde sărea în apă de la o înălțime mare. La ultima săritură, când să iasă la mal, i s-a făcut rău, a căzut în apă și a fost luat de curenți. De atunci, echipele de salvare îl continuă neîncetat.

Vă rog din suflet să vă rugați pentru Radu George să îi găsim trupul. Căutările continuă și nu îl găsim. Am nevoie de rugăciunile voastre, campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”, a scris verișoara sportivului pe social media.

George Radu rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut ca fiind un om extrem de săritor, optimist și un prieten de nădejde. De-a lungul carierei sale de sportiv, luptătorul RXF s-a făcut remarcat datorită confruntărilor spectaculoase din ring, dar și prin promovarea luptătorilor aflați la început de drum, oferindu-le acestora resurse pentru a se afirma în fața publicului. Vestea morții sale a generat o mulțime de reacții din partea comunității online.

Nu pot să cred. Scriu aceste rânduri cu lacrimi în barbă. Am tot sperat că e o glumă, că nu e adevărat… dar când te-am sunat și nu ai răspuns tu… Dumnezeu să te ierte, fratele meu bun cu suflet curat. Nu au reușit să îl găsească, săracu. Am înțeles că doar venise de o zi în Germania ca să lucreze și a doua zi a murit. Ieri seară a ajuns în Germania și azi dimineață s-a dus la apă cu prietenii. I s-a făcut rău în apă și nici acum nu l-au găsit. L-au luat curenții din apă, nu este de găsit. Am vorbit cu soția lui. Rog toți cunoscuți să fie alături și să ajutăm împreună să îl aducem acasă la familia lui”, a scris un apropiat pe o rețea de socializare. Drum lin către îngeri. Nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace. Dumnezeu să te ierte, fratele meu…. Nu-mi vine să cred, băi vere. Ai plecat mult prea devreme. cine o să mă mai strige pe mine „băi, vere?”

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