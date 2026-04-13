Ia uite, Piciule, ce ai ”pierdut”. Luptătorul RXF a făcut haz de necaz când a aflat meniul de Paște din închisoare, după ce a scăpat de condamnare

De: Elisa Tîrgovățu 13/04/2026 | 10:55
Sursă: Facebook

Marian Piciu încearcă să trateze cu umor situația prin care trece, după ce a fentat, cel puțin momentan, condamnarea de 21 de ani de închisoare. Luptătorul RXF fusese găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni grave, inclusiv trafic de substanțe, tulburarea repetată a ordinii și liniștii publice, precum și alte fapte penale.

Cu toate acestea, instanța a decis anularea sentinței, oferindu-i șansa de a scăpa de pedeapsă, în condițiile în care procesul se desfășoară de aproape un an. Aflat în libertate, Piciu a ales să abordeze situația într-o manieră ironică. El a făcut glume pe seama contextului în care se află.

Ce a pierdut Marian Piciu

Într-o postare publicată în mediul online, care prezenta meniul special pregătit pentru deținuți cu ocazia sărbătorilor de Paște, luptătorul RXF nu s-a putut abține să nu reacționeze. Acesta a lăsat un comentariu cu tentă ironică. El a ales să trateze situația sa actuală într-un mod relaxat și plin de sarcasm.

Aflat în libertate în această perioadă, Piciu a profitat de moment pentru a face o glumă pe seama contextului în care se află, sugerând că „a ratat” experiența din spatele gratiilor. Comentariul său a atras atenția internauților, fiind în ton cu stilul său nonconformist:

„mamaaaa ce am pierdut mitoneeee”

Sursa foto: captură video

Deși mesajul este unul amuzant, în spatele lui se află o referire directă la meniul festiv de Paște de care au avut parte deținuții. În penitenciarul din Mioveni, aceștia s-au bucurat de preparate tradiționale specifice sărbătorii. Meniul a fost unul mai bogat decât în mod obișnuit.

Printre bunătăți s-au regăsit ouă roșii, felii de cozonac, drob, dar și garnituri simple precum ridichi și ceapă verde. Pentru persoanele aflate la regim alimentar special, administrația a avut în vedere și variante adaptate, fiind oferit inclusiv cozonac dietetic.

De asemenea, meniul a fost ajustat în funcție de convingerile religioase ale deținuților. Astfel, cei de religie musulmană nu au primit carne de porc. Aceasta a fost înlocuită cu alternative precum carne de vită sau de miel.

Alimente sănătoase, provenite din producția proprie

Directorul penitenciarului a subliniat și faptul că o parte dintre alimentele folosite provin din producția proprie a unității. Produse precum cartofii, varza sau dovleceii sunt cultivate chiar de ei. Ceea ce înseamnă că o parte din mâncare este naturală, fără adaosuri artificiale, contribuind la un regim alimentar mai sănătos.

Practic, gluma lui Piciu, plauzibilă de altfel, a făcut trimitere la faptul că ar fi „ratat” ocazia de a gusta din aceste preparate, într-un context în care, cel puțin pentru moment, se află în afara închisorii.

CITEȘTE ȘI: Cum a sărbătorit luptătorul RXF după decizia favorabilă a instanței. Marian Piciu: „Nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu”

Marian Piciu a dat petrecere înainte să-și execute pedeapsa de 20 de ani și 9 luni de închisoare: ”Am deranjat pe cineva de sus”

Povestea lui Peter Magyar, noul premier al Ungariei. Are 45 de ani și este divorțat
Știri
Povestea lui Peter Magyar, noul premier al Ungariei. Are 45 de ani și este divorțat
Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea dezvăluie care este singurul aliment de pe masa de Paște care ne face mai inteligenți
Știri
Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea dezvăluie care este singurul aliment de pe masa de Paște care ne face mai…
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
Mediafax
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele...
Produsul nelipsit de pe masa românilor, redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL
Gandul.ro
Produsul nelipsit de pe masa românilor, redus cu 40% începând de astăzi, în...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de...
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra...
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Mediafax
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa la azil: „Îl scapă și de datorii!”
Click.ro
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Viktor Orban tocmai și-a pierdut farmecul populist. „Știa că nimic nu durează veșnic”
Digi24
Viktor Orban tocmai și-a pierdut farmecul populist. „Știa că nimic nu durează veșnic”
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
Promotor.ro
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Un submarin a găsit structuri bizare sub Antarctica și apoi a dispărut
go4it.ro
Un submarin a găsit structuri bizare sub Antarctica și apoi a dispărut
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Produsul nelipsit de pe masa românilor, redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL
Gandul.ro
Produsul nelipsit de pe masa românilor, redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL
