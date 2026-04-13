Ia uite, Piciule, ce ai ”pierdut”. Luptătorul RXF a făcut haz de necaz când a aflat meniul de Paște din închisoare, după ce a scăpat de condamnare

Marian Piciu încearcă să trateze cu umor situația prin care trece, după ce a fentat, cel puțin momentan, condamnarea de 21 de ani de închisoare. Luptătorul RXF fusese găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni grave, inclusiv trafic de substanțe, tulburarea repetată a ordinii și liniștii publice, precum și alte fapte penale.

Cu toate acestea, instanța a decis anularea sentinței, oferindu-i șansa de a scăpa de pedeapsă, în condițiile în care procesul se desfășoară de aproape un an. Aflat în libertate, Piciu a ales să abordeze situația într-o manieră ironică. El a făcut glume pe seama contextului în care se află.

Ce a pierdut Marian Piciu

Într-o postare publicată în mediul online, care prezenta meniul special pregătit pentru deținuți cu ocazia sărbătorilor de Paște, luptătorul RXF nu s-a putut abține să nu reacționeze. Acesta a lăsat un comentariu cu tentă ironică. El a ales să trateze situația sa actuală într-un mod relaxat și plin de sarcasm.

Aflat în libertate în această perioadă, Piciu a profitat de moment pentru a face o glumă pe seama contextului în care se află, sugerând că „a ratat” experiența din spatele gratiilor. Comentariul său a atras atenția internauților, fiind în ton cu stilul său nonconformist:

„mamaaaa ce am pierdut mitoneeee”

Deși mesajul este unul amuzant, în spatele lui se află o referire directă la meniul festiv de Paște de care au avut parte deținuții. În penitenciarul din Mioveni, aceștia s-au bucurat de preparate tradiționale specifice sărbătorii. Meniul a fost unul mai bogat decât în mod obișnuit.

Printre bunătăți s-au regăsit ouă roșii, felii de cozonac, drob, dar și garnituri simple precum ridichi și ceapă verde. Pentru persoanele aflate la regim alimentar special, administrația a avut în vedere și variante adaptate, fiind oferit inclusiv cozonac dietetic.

De asemenea, meniul a fost ajustat în funcție de convingerile religioase ale deținuților. Astfel, cei de religie musulmană nu au primit carne de porc. Aceasta a fost înlocuită cu alternative precum carne de vită sau de miel.

Alimente sănătoase, provenite din producția proprie

Directorul penitenciarului a subliniat și faptul că o parte dintre alimentele folosite provin din producția proprie a unității. Produse precum cartofii, varza sau dovleceii sunt cultivate chiar de ei. Ceea ce înseamnă că o parte din mâncare este naturală, fără adaosuri artificiale, contribuind la un regim alimentar mai sănătos.

Practic, gluma lui Piciu, plauzibilă de altfel, a făcut trimitere la faptul că ar fi „ratat” ocazia de a gusta din aceste preparate, într-un context în care, cel puțin pentru moment, se află în afara închisorii.

