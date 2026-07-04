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Corina Caciuc a atras toate privirile în costum de baie. Imagini cu partenera lui Reghecampf

De: Emanuela Cristescu 04/07/2026 | 18:42
Corina Caciuc a atras toate privirile în costum de baie. Imagini cu partenera lui Reghecampf
Corina Caciuc a atras toate privirile în costum de baie. Imagini cu partenera lui Reghecampf
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Corina Caciuc îi demonstrează lui Laurențiu Reghecampf că nu a greșit atunci când a ales-o! Partenera de viață a antrenorului arată pur și simplu demențial și nu ezită nicio secundă să împărtășească acest aspect cu urmăritorii din mediul online.

Șatena care i-a pus definitiv capac renumitului tehnician se bucură din plin de vremea însorită din această perioadă. Aceasta a lăsat totul deoparte și a plecat direct la plajă, dar nu singură, ci însoțită de o prietenă foarte bună și de Laurențiu Reghecampf, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Corina Caciuc, mai sexy ca niciodată

Cei doi au o relație solidă de o bună bucată de timp, iar din rodul iubirii lor au apărut cei doi băieți pe care îi cresc împreună cu multă mândrie. Privind imaginile de pe nisipul fierbinte, nimeni nu ar putea spune vreodată că mămica a trecut prin două nașteri!

Corina Caciuc a atras toate privirile în costum de baie. Imagini cu partenera lui Reghecampf
Corina Caciuc a atras toate privirile în costum de baie. Imagini cu partenera lui Reghecampf

Cea care i-a furat inima tehnicianului de la Al-Hilal a oferit o apariție rară și extrem de sexy în public. Aceasta s-a fotografiat într-un costum de baie format din două piese, o ținută provocatoare care i-a scos perfect în evidență formele impecabile, demne de coperțile revistelor de modă.

Desigur, iubita lui Reghecampf nu a putut rata ocazia de a se imortaliza și în compania tatălui copiilor ei. Cei doi au fost surprinși la o terasă, relaxându-se la umbră. În imagini, antrenorul este cu zâmbetul pe buze, semn că se simte extraordinar de fericit atunci când se află în preajma partenerei sale.

Moment important pentru Corina și Reghe

Această escapadă romantică la plajă vine la scurt timp după un alt moment crucial în viața de cuplu. Pe data de 20 iunie 2026, Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf au trecut prin clipe pline de emoție și fericire, întrucât Landon, fiul lor cel mic, a fost oficial botezat și a devenit creștin.

Slujba religioasă a fost organizată într-o discreție absolută, pe lista de invitați regăsindu-se doar membrii familiei și cercul de prieteni extrem de apropiați.

VEZI ȘI: Corina Caciuc, apariție de senzație la botezul celui mic! Cât costă rochia pe care a purtat-o
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat băiețelul. Primele imagini de la creștinarea micuțului Landon

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