Theo Rose, moment emoționant alături de fiul ei. Ce și-a dorit micuțul Sasha

Theo Rose a surprins comunitatea online cu un mesaj sincer, în care a descris pe scurt o perioadă extrem de încărcată.

După câteva zile marcate de oboseală și activități diverse, artista a publicat pe Instagram un text în care a vorbit deschis despre ritmul intens al ultimei săptămâni, iar finalul postării a emoționat numeroși admiratori.

Theo Rose, moment emoționant alături de fiul ei

Artista a explicat că zilele recente au fost printre cele mai solicitante din ultima perioadă. A suportat temperaturi ridicate, a interacționat cu zeci de copii, a filmat două videoclipuri în condiții dificile, în timp ce soțul ei, Anghel Damian, se afla la filmări în zona Făgărașului. La toate acestea s-a adăugat și o problemă de sănătate, pe care a menționat-o fără ocol.

„Săptămâna asta am trăit cea mai aprigă căldură, m-am jucat cu zeci de copii, am filmat două videoclipuri pe sistemul «Doamne-ajută», am avut soțul plecat la filmări prin Făgăraș și, pe final, am aflat ce e aia herpangină”, a scris Theo Rose.

Deși credea că acesta este rezumatul complet al săptămânii, artista a povestit că momentul care a impresionat-o cel mai mult a venit din partea fiului ei, Sasha. Copilul i-a oferit o replică care a surprins-o prin sensibilitate și inocență.

„Credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: — Mami, să nu te faci bătrână. Mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum îl știi.”

Artista și-a păstrat tonul relaxat și autoironic, adăugând că urmează să susțină un eveniment la Ghimbav, în ciuda oboselii acumulate.

„În fine :)) Diseară suntem la Ghimbav. Și vin așa cum sunt… puțin obosită, foarte recunoscătoare și, la cererea expresă a lui Sasha, cât se poate de nebătrână.”

Ce și-a dorit micuțul Sasha

Postarea a atras rapid mii de reacții, mulți dintre urmăritori apreciind naturalețea cu care Theo Rose vorbește despre viața de familie și despre provocările cotidiene.

Artista este cunoscută pentru relația apropiată pe care o menține cu publicul din mediul online. Pe lângă proiectele muzicale și aparițiile TV, Theo Rose împărtășește frecvent momente din viața de familie și vorbește deschis despre experiențele maternității, păstrând totodată un echilibru între viața publică și cea privată.

Recent, cântăreața și partenerul ei au sărbătorit împlinirea vârstei de trei ani de către fiul lor, Sasha. Cu această ocazie, artista i-a transmis un mesaj emoționant, subliniind că venirea lui pe lume i-a schimbat radical perspectiva asupra vieții.

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