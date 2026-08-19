Există viață după divorț! Codruța Filip, primele declarații despre noul iubit: „O să fiu mult mai atentă!”

Există viață după divorț, iar Codruța Filip pare să fi înțeles asta mai bine ca niciodată! După despărțirea dureroasă de Valentin Sanfira, artista nu trage obloanele peste iubire și nici nu se ascunde după zidurile dezamăgirii. Dimpotrivă, ea spune că încă mai crede pe prințul pe cal alb și că îl așteaptă cu nerăbdare.

După experiența care i-a zdruncinat căsnicia, Codruța spune că nu mai este femeia care intră cu ochii închiși într-o relație. Dacă în trecut a mers până la capăt cu încredere și speranța că mariajul va dura o viață, acum vine cu o doză serioasă de prudență.

„O să fiu mult mai atentă, mult mai selectivă, mult mai, mult mai. Dar asta nu înseamnă că nu mai cred în așa ceva”, a spus Codruța.

Codruța Filip încă așteaptă prințul pe cal alb

Declarațiile artistei au venit într-o discuție în care a fost pusă față în față cu una dintre cele mai grele întrebări: ce face dacă și următoarea relație se termină prost? Răspunsul ei a fost surprinzător de tranșant.

„Păi și dacă se termină iar prost?”, a întrebat-o prezentatorul. „Dacă se termină iar prost, asta este”, a spus ea.

Discuția a continuat, iar Codruța a recunoscut că nu vrea să trăiască permanent cu frica unei noi dezamăgiri.

„Îți iei două șocuri, nu e ok”, i-a zis prezentatorul. „E o loterie. Și ce faci acum? Stai și te gândești ca drobul e sare, știi? Aoleu, pică, pică, pică, vai ce ne facem? Păi, asta este, riscăm. Nu riști, nu câștigi, nu?”, a răspuns artista.

Atitudinea ei pare să se fi schimbat radical în doar câteva luni. Artista spune că, deși nu și-a imaginat niciodată că mariajul său se va încheia, experiența a obligat-o să privească altfel lucrurile.

„Ești cam curajoasă”, i-a zis prezentatorul. „Gândirea asta nu o aveam acum câteva luni, dar am ajuns să gândesc astfel. Pentru că trebuie”, a spus aceasta.

Iar când a fost întrebată dacă, la începutul căsniciei, se gândea că totul va dura până la sfârșitul vieții, răspunsul a venit fără ezitare. Artista a spus că a sperat să rămână cu Valentin Sanfira toată viața.

„Bănuiesc că nu ți-o proiectaseși așa. Adică tu credeai că e pentru tot restul vieții”, a spus Sabin. „Eu așa am crezut și așa mi-am dorit”, a mărturisit Codruța în podcastul „Salvat de clopoțel”.

Momentul care a schimbat-o

Povestea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira s-a încheiat după o perioadă în care artista a trecut prin momente dificile. În declarațiile făcute ulterior, ea a lăsat să se înțeleagă că infidelitatea ar fi avut un rol în destrămarea mariajului. Un moment despre care a vorbit în mod special a fost întoarcerea acasă după participarea la Desafio: Aventura. Potrivit mărturisirilor sale, ceva se schimbase, iar bărbatul pe care îl lăsase acasă nu mai părea același. Pentru Codruța, acel episod a reprezentat un punct de cotitură și a făcut-o să înțeleagă că relația nu mai putea continua în forma de până atunci.

„Da, peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut”, a mai spus artista.

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