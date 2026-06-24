Codruța Filip, la ”terapie” cu mami. Și-a ars rochia de mireasă în videoclip, iar acum a umplut portbagajul

Codruța Filip s-a făcut fată de casă. Face totul împreună cu „mami” ( o tinerică, de-a dreptul) și machiajul rezistă, nu pare să verse multe lacrimi amare după Valentin Sanfira. CANCAN.RO a surprins-o pe îndrăgita cântăreață în timp ce sosea cu mama ei din oraș. Cele două fac o echipă bună, n-ar fi de mirare ca tot ea s-o fi ajutat pe Codruța să-l uite pe Sanfira.

E vară și Codruța Filip e pusă pe fapte mari, Totul începe de la bază, și baza e mereu propriul corp, așa că nu e de mirare s-o vedem pe Codruța la un magazin cu mâncare sănătoasă, unde își face provizii pentru o perioadă de dietă ultra-fit.

Codruța poartă un costum roșu aprins, care potrivește cu blondul clasic. Machiajul e proaspăt și impecabil. Codruța poartă și o pereche de ochelari de soare supradimensionați, aurii precum cosițele sale. S-ar potrivi mai degrabă pe fața unui mafiot sicilian, dar evident și Codruței îi stă bine cu ei.

Codruța Filip a ieșit la cumpărături cu mama ei

Așa cum declara în interviul de AICI, pentru CANCAN.RO, Codruța Filip își vede de viață, nici nu se mai gândește la Valentin Sanfira. Și ca să fie sigură că nu-i fuge gândul în direcții nepotrivite, Codruța se ocupă de lucruri mai importante, adică de ea însăși. Ceea ce cu siguranță o face mândră. Poate la fel de mândră cum e de manichiura de nota 10. E bine să-ți reiei viața cu niște atuuri bine puse în valoare.

Despărțirea de Valentin Sanfira a fost cu siguranță un eveniment neplăcut, era imposibil să nu fie așa, după o relație atât de lungă. Faptul că Valentin Sanfira și-a refăcut rapid viața cu altă femeie n-a fost însă un obstacol în calea regăsirii pentru Codruța, care privește viitorul cu optimism.

Totuși, urme există și s-au văzut și public. E vorba evident de piesa devenită virală, în care Codruța își arde simbolic rochia de mireasă (de fapt nu era chiar rochia ei de mireasă) înseamnă că cel puțin în subconștient ea vrea să ardă toată durerea pe care i-a provocat-o Sanfira și într-un fel ar vrea să anuleze întreaga căsnicie și relație, sursa acestei dureri. Codruța are însă puterea (și aliați – pe „mami”) ca să poată trece definitiv peste acest episod. Imaginile de azi ne arată că e pe drumul cel bun.

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