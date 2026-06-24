Acasă » Exclusiv » Codruța Filip, la ”terapie” cu mami. Și-a ars rochia de mireasă în videoclip, iar acum a umplut portbagajul

Codruța Filip, la ”terapie” cu mami. Și-a ars rochia de mireasă în videoclip, iar acum a umplut portbagajul

De: Adrian Vâlceanu 24/06/2026 | 05:50
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Codruța Filip s-a făcut fată de casă. Face totul împreună cu „mami” ( o tinerică, de-a dreptul) și machiajul rezistă, nu pare să verse multe lacrimi amare după Valentin Sanfira. CANCAN.RO a surprins-o pe îndrăgita cântăreață în timp ce sosea cu mama ei din oraș. Cele două fac o echipă bună, n-ar fi de mirare ca tot ea s-o fi ajutat pe Codruța să-l uite pe Sanfira.

E vară și Codruța Filip e pusă pe fapte mari, Totul începe de la bază, și baza e mereu propriul corp, așa că nu e de mirare s-o vedem pe Codruța la un magazin cu mâncare sănătoasă, unde își face provizii pentru o perioadă de dietă ultra-fit.

Codruța poartă un costum roșu aprins, care potrivește cu blondul clasic. Machiajul e proaspăt și impecabil. Codruța poartă și o pereche de ochelari de soare supradimensionați, aurii precum cosițele sale. S-ar potrivi mai degrabă pe fața unui mafiot sicilian, dar evident și Codruței îi stă bine cu ei.

Codruța Filip a ieșit la cumpărături cu mama ei

Așa cum declara în interviul de AICI, pentru CANCAN.RO, Codruța Filip își vede de viață, nici nu se mai gândește la Valentin Sanfira. Și ca să fie sigură că nu-i fuge gândul în direcții nepotrivite, Codruța se ocupă de lucruri mai importante, adică de ea însăși. Ceea ce cu siguranță o face mândră. Poate la fel de mândră cum e de manichiura de nota 10. E bine să-ți reiei viața cu niște atuuri bine puse în valoare.

Despărțirea de Valentin Sanfira a fost cu siguranță un eveniment neplăcut, era imposibil să nu fie așa, după o relație atât de lungă. Faptul că Valentin Sanfira și-a refăcut rapid viața cu altă femeie n-a fost însă un obstacol în calea regăsirii pentru Codruța, care privește viitorul cu optimism.

Codruța Filip și tânăra ei mamă

Totuși, urme există și s-au văzut și public. E vorba evident de piesa devenită virală, în care Codruța își arde simbolic rochia de mireasă (de fapt nu era chiar rochia ei de mireasă) înseamnă că cel puțin în subconștient ea vrea să ardă toată durerea pe care i-a provocat-o Sanfira și într-un fel ar vrea să anuleze întreaga căsnicie și relație, sursa acestei dureri. Codruța are însă puterea (și aliați – pe „mami”) ca să poată trece definitiv peste acest episod. Imaginile de azi ne arată că e pe drumul cel bun.

CITEȘTE ȘI:

VALENTIN SANFIRA, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE CODRUȚA FILIP ȘI-A ARS ROCHIA DE MIREASĂ: ”DRAGOSTEA-I CA FOCUL”

NU RATA!

CUM ARATĂ CODRUȚA FILIP ÎN COSTUM DE BAIE? CÂNTĂREAȚA RAR S-A EXPUS ÎNTR-O ASTFEL DE ȚINUTĂ

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a fost la „retreat” în Nuba! Gina Chirilă și-a găsit loc în brațele… alteia!
Exclusiv
Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a fost la „retreat” în Nuba! Gina Chirilă și-a găsit loc în…
Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: „Ușor, ușor încep să mă obișnuiesc cu acest gând”
Exclusiv
Ultima apariție a lui Adrian Sînă alături de soția sa, înainte de zvonul divorțului. Anca Serea: „Ușor, ușor…
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Nicușor Dan, mesaj la final de consultări. Anunță „guvern politic minoritar” și un acord parlamentar între partide pentru susținerea lui
Gandul.ro
Nicușor Dan, mesaj la final de consultări. Anunță „guvern politic minoritar” și un...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți ajunge gratis în California sau Germania
Adevarul
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Schimbare neașteptată după introducerea săptămânii de lucru de 4 zile. Ce au ajuns să ceară angajații
Mediafax
Schimbare neașteptată după introducerea săptămânii de lucru de 4 zile. Ce au ajuns...
Parteneri
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
Click.ro
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din...
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Digi 24
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
go4it.ro
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Nicușor Dan, mesaj la final de consultări. Anunță „guvern politic minoritar” și un acord parlamentar între partide pentru susținerea lui
Gandul.ro
Nicușor Dan, mesaj la final de consultări. Anunță „guvern politic minoritar” și un acord parlamentar...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce mai face Aurel Boată, celebrul „Dorel” din reclamele care au făcut România să râdă. De la ...
Ce mai face Aurel Boată, celebrul „Dorel” din reclamele care au făcut România să râdă. De la faimă națională la cai, festivaluri medievale și bucuria de a-și vedea fiica măritată
Regele Charles ar putea avea o întâlnire emoționantă cu Meghan Markle. Motivul pentru care monarhul ...
Regele Charles ar putea avea o întâlnire emoționantă cu Meghan Markle. Motivul pentru care monarhul și-ar dori să o revadă după ani de distanțare
BANC | „Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?”
BANC | „Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?”
Horoscop rune azi, 24 iunie 2026. Nativul care intră azi în lumina reflectoarelor. Astrele anunță ...
Horoscop rune azi, 24 iunie 2026. Nativul care intră azi în lumina reflectoarelor. Astrele anunță recunoaștere și câștiguri importante
Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a fost la „retreat” în Nuba! Gina Chirilă și-a găsit ...
Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a fost la „retreat” în Nuba! Gina Chirilă și-a găsit loc în brațele… alteia!
Vezi toate știrile