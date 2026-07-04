Lora a răbufnit în timpul unui live pe TikTok. Comentariul care a scos-o din sărite

Lora a avut o reacție fermă în timpul unui live pe TikTok, după ce o urmăritoare i-a transmis că nu ar avea caracter. Artista discuta despre activitatea ei, iar comentariul apărut pe ecran a stârnit imediat o reacție din partea cântăreței, care nu a lăsat afirmația fără răspuns.

Cântăreața i-a explicat femeii că astfel de judecăți apar de obicei din partea celor care nu o cunosc și care preiau informații din surse ostile. Lora a subliniat că oamenii ar trebui analizați după ceea ce construiesc și după felul în care se comportă, nu după zvonuri.

Lora a răbufnit în timpul unui live pe TikTok

În replică, artista i-a transmis urmăritoarei că tocmai credința în astfel de vorbe o pune pe ea într-o lumină nefavorabilă.

„Dacă vrei să vezi caracterul unui om, te uiți la el să vezi ce a construit. Ca să vezi caracterul unui om, trebuie să știi să citești oamenii, pentru că altfel vin alții și spun chestii și tu le vei crede. Deci, dintre noi cea fără caracter ești tu, pentru că crezi lucruri despre oameni pe care nu îi cunoști și nu te gândești că oamenii ăia care vorbesc de un om poate că îl urăsc”, a spus Lora, în timpul unui live, pe TikTok.

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