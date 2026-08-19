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De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra, de fapt. Antrenorul a spus adevărul în documentarul „A Beautiful Obsession”

De: Paul Hangerli 19/08/2026 | 08:30
De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra, de fapt. Antrenorul a spus adevărul în documentarul „A Beautiful Obsession”
Se iubesc dar au divorțat, sursa-colaj CANCAN.RO
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Pep Guardiola a vorbit fără ocolișuri despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. După mai bine de 30 de ani de relație cu Cristina Serra, femeia alături de care și-a construit familia și care l-a însoțit în cea mai mare parte a carierei sale extraordinare, celebrul antrenor a dezvăluit în fața jucătorilor săi că a divorțat.

De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra

Mărturisirea apare în documentarul „A Beautiful Obsession”, unde Guardiola vorbește nu doar despre despărțire, ci și despre nevoia de a se retrage din fotbal pentru a-și pune în ordine viața personală.

Documentarul în patru părți oferă o imagine mai puțin cunoscută a lui Pep. Dincolo de antrenorul obsedat de perfecțiune, de trofee și de fiecare detaliu tactic, apare omul care recunoaște că succesul profesional a venit și cu un preț personal uriaș.

Una dintre cele mai puternice secvențe îl surprinde pe Guardiola în vestiar, după o înfrângere dificilă în cupele europene. Încercând să le vorbească jucătorilor despre pasiunea fără de care, în opinia sa, performanța nu poate exista, tehnicianul ajunge să le dezvăluie propriul divorț.

Pep Guardiola le-a vorbit jucătorilor despre divorț

Guardiola nu și-a ascuns sentimentele pentru Cristina Serra și a recunoscut că iubirea dintre ei nu dispăruse, chiar dacă relația ajunsese la final.

„Băieți, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorțat, la naiba, de cea mai frumoasă femeie de pe planetă, soția mea, fosta mea soție. O iubesc incredibil de mult, dar ne-am pierdut pasiunea. O iubesc? Da, absolut. Ea mă iubește? Da, dar ne-am pierdut pasiunea.”

Antrenorul și-a transformat apoi propria experiență într-o lecție pentru fotbaliștii săi.

„Cum jucați fotbal? În viețile voastre, orice ați face, faceți-o cu pasiune. Nu vreau jucători buni, vreau jucători pasionați”, le-a spus Guardiola.

Pep și Cristina s-au cunoscut în 1994

Povestea dintre Pep Guardiola și Cristina Serra a început în 1994, când s-au cunoscut într-un magazin de haine din Barcelona. Relația lor avea să reziste timp de trei decenii și să traverseze aproape întreaga carieră a lui Guardiola la cel mai înalt nivel.

Cei doi s-au căsătorit în 2014, într-o ceremonie privată, după aproximativ 20 de ani de relație.

Au împreună trei copii, Maria, Marius și Valentina, iar Cristina a fost multă vreme alături de Guardiola în orașele în care cariera acestuia l-a purtat.

Decizia din 2019 care i-a făcut să trăiască la distanță

Un moment important pentru relația celor doi a venit în 2019. Cristina Serra, antreprenoare în domeniul modei, a decis să părăsească Manchester și să se întoarcă la Barcelona pentru a se ocupa îndeaproape de afacerea familiei.

Guardiola a rămas în Anglia, unde continua unul dintre cele mai solicitante proiecte ale carierei sale, la Manchester City.

Astfel, o bună parte din ultimii ani ai relației lor s-a desfășurat la distanță. Presa britanică a relatat, de asemenea, că unul dintre factorii care ar fi contribuit la ruptură a fost dedicarea aproape totală a lui Guardiola pentru meseria sa. Tehnicianul a fost descris drept un adevărat „workaholic”, iar programul său extrem de solicitant ar fi afectat viața de cuplu.

Despărțirea s-a produs discret, după aproximativ trei decenii petrecute împreună.

Succes uriaș în fotbal, dar sacrificii în viața personală

Documentarul arată și cealaltă față a succesului lui Guardiola. În timp ce construia una dintre cele mai puternice echipe ale ultimelor decenii și câștiga trofeu după trofeu, viața sa personală trecea prin schimbări majore.

Guardiola este unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului. A câștigat de trei ori UEFA Champions League și a cucerit șase titluri în Premier League cu Manchester City, trei titluri în La Liga cu Barcelona și trei Bundesliga cu Bayern Munchen.

Performanțele au venit însă cu o implicare profesională aproape permanentă, iar propriile sale declarații sugerează cât de mult a ajuns fotbalul să îi ocupe viața.

Pep Guardiola nu se grăbește să revină în fotbal

După despărțirea de Manchester City, Guardiola a devenit liber de contract, iar numele său a fost asociat inclusiv cu posibilitatea de a prelua naționala Italiei.

Antrenorul spaniol spune însă că, cel puțin pentru moment, nu își dorește să intre imediat într-un nou proiect. După ani întregi petrecuți sub presiunea fotbalului de cel mai înalt nivel și după schimbările din viața personală, Guardiola simte că are nevoie de timp pentru el.

„Va fi greu să mă întorc, acesta este sentimentul meu astăzi. Trebuie să retrăiesc multe lucruri care s-au întâmplat în viața mea personală.”

Pentru Guardiola, următoarea provocare nu mai pare să fie câștigarea unui campionat sau a Ligii Campionilor.

„Trebuie să mă regăsesc în lucruri diferite. Trebuie să mă așez și să mă detașez puțin. Acesta este unul dintre principalele mele obiective”, a mărturisit tehnicianul.

După o carieră construită în jurul performanței, al disciplinei și al unei obsesii aproape permanente pentru fotbal, Pep Guardiola pare hotărât ca, pentru prima dată după foarte mult timp, să acorde prioritate propriei vieți.

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