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Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 08:22
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute
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Vacanța de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya spre București! Ziua de 15 august a venit cu nervi, așteptări interminabile și haos în aeroport, după ce sistemele companiei aeriene au cedat. Oamenii au stat ore bune pentru formalitățile de check-in și predarea bagajelor, fără să bănuiască ce avea să urmeze la destinație.

Când aeronavele au ajuns în România, problemele nu s-au încheiat. Din contră! Zeci de pasageri au descoperit că au ajuns la București fără bagajele pe care le predaseră în Antalya. Iar partea și mai revoltătoare este că, potrivit relatărilor pasagerilor, nici până acum acestea nu au ajuns la proprietarii lor.

Haos la Antalya, după o problemă tehnică majoră

Totul s-ar fi declanșat pe 15 august, când sistemele au întâmpinat o defecțiune tehnică. Procedurile de check-in și îmbarcare au fost serios afectate, iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte perioade îndelungate în aeroport.

Compania a confirmat oficial problema și a anunțat că situația a fost remediată. Totodată, operatorul aerian a precizat că mai multe curse au fost anulate pentru stabilizarea operațiunilor.

„Informare importantă pentru pasagerii noștri. Din cauza unei probleme tehnice care a afectat sistemele noastre mai devreme astăzi, procesele de check-in și îmbarcare au fost temporar perturbate. Dorim să vă informăm că problema a fost acum remediată.

Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute
Concediu de coșmar pentru sute de pasageri care au zburat din Antalya. Ore bune de întârziere și bagajele pierdute

Pentru a stabiliza operațiunile și pentru a reduce riscul unor noi perturbări, următoarele zboruri programate pentru 15 august 2026 au fost anulate: XQ210 Antalya–Basel XQ211 Basel–Antalya XQ132 Antalya–München XQ133 München–Antalya XQ154 Antalya–Stuttgart XQ155 Stuttgart–Antalya XQ120 Antalya–Zürich XQ121 Zürich–Antalya XQ196 Antalya–Viena XQ197 Viena–Antalya XQ7647 Gaziantep–Antalya XQ7032 Antalya–Kayseri XQ7033 Kayseri–Antalya XQ7150 Antalya–Batman XQ7151 Batman–Antalya Pasagerii afectați de aceste anulări își pot schimba rezervarea gratuit pentru un zbor SunExpress ulterior sau pot solicita rambursarea integrală a biletului.

Vă rugăm să contactați Centrul nostru de Servicii pentru Clienți pentru asistență. Dacă biletul a fost achiziționat prin intermediul unei agenții de turism, vă rugăm să contactați direct agenția. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere”, a transmis compania.

Au ajuns la București, dar fără bagaje!

Pentru unii dintre pasagerii care au reușit să plece spre România, adevărata surpriză a venit abia după aterizare. La banda de bagaje, oamenii au așteptat în zadar. Valizele nu au mai apărut. Potrivit mărturiilor pasagerilor, problema nu ar fi fost izolată la un singur zbor, ci ar fi afectat mai multe curse operate în ziua respectivă. În cazul unora dintre călători, bagajele ar fi rămas în Antalya. Unul dintre pasageri a spus că n-a primit nici bagajele și nici banii înapoi.

„Întregul avion a rămas fără bagaje. Încă nu ne-am primit bagajele, se pare că acestea sunt încă în Antalya”, a spus un pasager.

„HOȚI!”, a spus altul.

Un alt pasager a reclamat problemele repetate din aceeași zi. El a spus că nu este normal ce s-a întâmplat și că trebuie luate măsuri de urgență.

„Două întârzieri în aceeași zi – complet inacceptabil”, a mai spus un pasager.

Situația este cu atât mai frustrantă pentru cei care susțin că nici bagajele nu le-au fost returnate până acum și că nu și-ar fi recuperat nici banii în urma problemelor întâmpinate. Pentru turiștii care sperau să încheie vacanța fără probleme, întoarcerea din Antalya s-a transformat astfel într-o cursă contra cronometru pentru recuperarea bagajelor și pentru lămurirea situației cu operatorul aerian.

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