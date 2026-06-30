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Scandal în showbiz! Cântăreață din România, în război cu fostul soț din cauza copilului lor

De: David Ioan 30/06/2026 | 19:56
Foto: social media
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Scandalul dintre Alessia și tatăl copilului ei a reizbucnit în spațiul public, după ce artista a vorbit deschis despre tensiunile care persistă între ei.

Cântăreața, cunoscută pentru succesul pe care îl avea în urmă cu mai bine de un deceniu, spune că se confruntă cu dificultăți serioase în privința contribuției financiare pe care fostul partener, Ionuț, o oferă pentru creșterea fiului lor, Alvin.

Situație explozivă între Alessia și fostul soț

Alessia susține că, deși ea este cea care se ocupă în mare parte de copil, suma pe care o primește lunar ar fi mult prea mică pentru nevoile reale ale acestuia. Artista a povestit că a încercat să aibă o discuție clară cu fostul soț, explicându-i că școala la care merge băiatul costă 3.500 de lei, însă reacția lui ar fi fost una defensivă și lipsită de disponibilitate.

„Update la situația mea cu tatăl copilului meu. Îmi plătește pensia alimentară de 450 de roni. Astăzi, când trebuie să îl aducă pe băiatul meu acasă, am deschis din nou subiectul și am spus: >. A început din nou aceeași discuție cu tu ai ales școala, tu l-ai vrut, tu te-ai luptat pentru el în instanță. De parcă trebuia să i-l fac lui cadou”, a declarat Alessia, pe TikTok.

Artista spune că suportă singură cheltuielile copilului

Artista spune că fostul partener i-ar fi transmis că ar fi dispus să ofere mai mulți bani doar dacă ea ar demonstra exact modul în care sunt cheltuiți cei 450 de lei. Alessia mărturisește că această justificare a lăsat-o fără cuvinte și că nu mai știe cum să gestioneze situația.

„Mi-a zis: >. Nu știu cum să mai reacționez sincer. Mă șochează. Dacă eu am câștigat copilul în instanță și m-am luptat pentru el, asta îl face pe el mai puțin tată”, a adăugat blondina.

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