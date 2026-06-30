Alexandru Ciucu i-a făcut avansuri Ioanei Ginghină! Actrița i-a mărturisit tot lui Cătălin Măruță

Ioana Ginghină a vorbit recent despre perioada în care a colaborat cu designerul Alexandru Ciucu în cadrul rubricii săptămânale din emisiunea „La Măruță”.

Actrița a sugerat că, în acea vreme, relația lor profesională ar fi fost dublată de o anumită atracție, pe care ea a interpretat‑o drept avansuri. În discuția purtată cu Cătălin Măruță, Ioana Ginghină a fost întrebată direct:

„Ce persoană din România ți-a făcut avansuri…?”.

Actrița a răspuns fără ezitare:

„Hai să zic Alexandru Ciucu. Era ceva așa… Și presa nu a aflat.”

La insistențele prezentatorului, ea a explicat că nu a fost vorba de gesturi explicite, ci de o energie care, în opinia ei, depășea strictul cadru profesional:

„Era o chestie… Eu, de exemplu, asta am simțit, și chimia dintre noi. Era așa o chestie, de o parte și de alta, se simțea o atracție care ar fi fost bună pentru o rubrică.”

Ioana Ginghină a povestit și un episod care, spune ea, i-a întărit impresia că designerul încerca să treacă dincolo de colaborarea de la TV.

„Când te sună cineva, inclusiv când ești în Spania, duminică seara. Eram în Spania, la Iura Luncașu, la lansarea de film și, îți dai seama, nu răspundeam. Și telefonul stătea așa și vedeau toți că mă tot sună: la 7 seara, la 8, la 9…”.

„Eu am simțit că mi-a făcut avansuri”

Măruță a încercat să tempereze interpretarea, sugerând că poate era vorba de o discuție profesională, însă actrița a replicat:

„Duminică seara?”

Chiar dacă a vorbit despre aceste momente, Ioana Ginghină a avut doar aprecieri la adresa fostului ei coleg. Invitată să îl descrie în trei cuvinte, actrița a spus:

„Un tată bun. Aici pot să zic un tată bun și un domn care ține la siluetă. Păi, bănuiesc că dacă ai două frigidere cu mâncarea ta acasă, înseamnă că ții la siluetă, nu? Este elegant, un tată bun, și ține la siluetă.”

În discuție, Măruță a remarcat că designerul ar fi luat câteva kilograme în ultima perioadă, iar Ginghină a completat:

„Da, dar eu știu că ținea la siluetă. Îi gătea doamna. Doamna aia. Îi gătea doamna!”

Când prezentatorul a întrebat dacă există „o altă doamnă”, actrița a evitat subiectul:

„Nu, doamna… Doamna, că nu știu dacă există. Nu știu, nu mă băga, știu unde mă bagi.”

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