Dieta Ioanei Ginghină. Mănâncă același aliment timp de 10 zile: „E vorba de cum te simți când te uiți în oglindă”

Aproape în fiecare vară, Ioana Ginhină revine la aceeași dietă pe care o urmează de ani buni. Se bazează pe un fruct de sezon, iar ea mărturisește că are efecte garantate, cel puțin în cazul ei. Care este secretul actriței care o ajută să „topească” kilogramele în plus?

An de an, vară de vară, Ioana Ginghină nu renunță la obiceiurile alimentare care o ajută să piardă kilogramele nedorite. Actrița are o dietă specială, care în cazul ei face minuni și o ajută să se mențină în formă.

Care este dieta preferată a Ioanei Ginghină

Ioana Ginghină urmează o dietă bazată doar pe un singur fruct: pepenele roșu. În urmă cu ceva timp, ea a vorbit public despre beneficiile dietei cu pepene. Fie că își dorește să scape de câteva kilograme în plus, ori pentru detoxifierea organismului sau pentru a scăpa de celulită, actrița urmează cu sfințenie câteva reguli de bază.

Timp de 10 zile consumă exclusiv doar pepene roșu la toate cele trei mese principale, fără alte gustări sau alimente între mese. Actrița susține că această dietă îi priește din toate punctele de vedere: are un tonus excelent, energie cât cuprinde și o piele vizibil mai luminoasă.

„Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene roșu. Mănânc pepene cât pot, nu mă abțin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineața, apoi am plecat de acasă și n-am mai mancat nimic ca nu poți pleca in oras cu pepenele dupa tine, în geantă și apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, și înainte de culcare am mai mâncat o felie. Eu nu sunt cu kilogramele, e vorba de cum arăți și cum te simți când te privești în oglindă.”, a spus Ioana Ginghină în urmă cu ceva timp.

Ce spun nutriționiștii despre dieta cu pepene

Pe termen mediu și lung, nutriționiștii susțin că o dietă bazată exclusiv pe consumul de pepene roșu poate fi extrem de periculoasă. Experții nu recomandă înlocuirea alimentelor de bază doar cu fructe, deoarece pepenele nu conține proteine sau grăsimi esențiale. De asemenea, pepenele are un indice glicemic mare, astfel că dacă este consumat în cantități mari poate fi riscant pentru diabetici.

Experții susține că excesul de apă și fibre din pepene poate provoca balonare accentuată, crampe abdominale și diaree. Scăderea în greutate din primele zile provine din eliminarea apei și pierderea masei musculare, nu din arderea grăsimii. În cele mai multe cazuri, când se revine la o alimentație normală, kilogramele revin imediat după oprirea dietei.

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