Ioana Ginghină a criticat-o pe Loredana Groza în fața lui Cătălin Măruță: ”Are pe cineva care îi editează pozele”

Ioana Ginghină a fost invitata lui Cătălin Măruță în cea mai nouă ediție a emisunii „Sosurile lui Măruță”. Actrița a acceptat provocarea cu mult curaj, fiind pregătită să răspundă sincer la întrebările „usturătoare”. Printre altele, Loredana Groza a fost una dintre țintele acesteia.

Ioana Ginghină este una dintre puținele persoane publice din România care spune cu voce tare ceea ce gândește. În majoritatea aparițiilor sale vorbește sincer și asumat, iar recent a fost invitată să răspundă întrebărilor „picante” ale lui Măruță.

Ioana Ginghină:„Cred că cineva îi modifică pozele”

Ioana Ginghină nu sa sfiit să răspundă direct la majoritatea întrebărilor și curiozităților incomode ale moderatorului. Fie că a fost vorba despre viața sa personală, fosta căsnicie cu Alexandru Papadopol sau relația pe care le are cu actualii sau foștii colegi de scenă, actrița a renunțat la rușine și a demonstrat încă o dată că este o persoană asumată.

Una dintre întrebările incomode a adus-o în prim-plan pe Loredana Groza. Întrebată ce vedetă din România este complet diferită în privat față de imaginea pe care o afișează în online, Ioana Ginghină a numit-o pe „Diva” Lori. Deși întrebarea lui Măruță nu avea legătură neapărat cu aspectul fizic, primul ei gând a fost să vorbească despre imaginea pe care Loredana o afișează pe social media și cea din viața reală, mărturisind că artista arată mult mai bine în realitate decât în fotografiile editate de pe internet.

Măruță: Ce vedetă din România este complet diferită în privat față de imaginea pe care o afișează în online? Ioana Ginghină: Eu nu știu, eu cred că, asta cu Loredana, eu o văd, am văzut-o și în filmări, video, cred că are pe cineva care îi editează pozele. Ea nu are operații, sunt sigură că nu are și că nu minte. În realitate e ok. Cătălin Măruță: Adică tu zici că cineva îi modifică pozele pe social media? Ioana Ginghină: Nu știu sau cred că nu știe. Sau îi place așa, „uite ce frumoasă” și rămâne așa. Măruță: Dar eu nu mă refeream la asta în întrebare. Adică cine pare altfel decât e în viața de zi cu zi, adică nu fizic neapărat. Ioana Ginghină: Da știu, eu am zis în sensul fizic. Eu nu știu pe cineva, nu am cunoscut, plus că eu nici nu sunt prietenă cu vedetele.

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