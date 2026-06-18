Ce sacrificii a făcut Cristi Pitulice pentru fiica lui Alexandru Papadopol. Ioana Ginghină: „M-am simțit prost”

Ioana Ginghină dă cărțile pe față și vorbește despre relația pe care Cristi Pitulice, actualul ei soț, o are cu Ruxi, fiica sa și a lui Alexandru Papadopol. În ceea ce privește creșterea fiicei sale, actualul partener al actriței s-a implicat total în viața adolescentei.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în anul 2019. Cei doi au împreună o fată, motiv pentru care au decis inițial să păstreze o relație civilizată de dragul fiicei lor, Ruxi. Ulterior, în anul 2023, Ioana Ginghină s-a căsătorit cu Cristi Pitulice.

Ce sacrificii face Cristi Pitulice pentru fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol

Au trecut 7 ani de la separarea oficială de fostul soț, iar actrița și-a refăcut complet viața, ia timpul a demonstrat cum lucrurile s-au așezat de la sine, în noua lor formulă de familie. Deși nu împart același sânge, Cristi Pitulice a preluat și rolul de tată pentru Ruxi, pe lângă cel de soț. El s-a adaptat din mers și și-a asumat toate responsabilitățile care, în mod normal, îi reveneau lui Alexandru Papadopol.

„El a fost un tată, dar când își mai aduce aminte, când îi mai cere Ruxi bani. Nu a fost tatăl să fie implicat. M-am tot gândit, dar pentru mine a fost bine. Am prietene care s-au căsătorit cu tați implicați și nu reușesc să plece în vacanță. La noi nu a existat așa ceva, am putut să-mi fac programul liniștită. Pentru Ruxi că a durut-o, și-a asumat cumva”, a spus Ioana Ginghină.

Dacă Alexandru Papadopol și-a văzut fiica ocazional, Cristi Pitulice a fost omul care a fost constant în umbra lui de Ruxi. Ea susține că soțul ei a fost cel care în ultimii 7 ani a avut grijă de adolescentă, omul care a dus-o zilnic la școală și cel care i-a fost sprijin în viața de zi cu zi.

„Este omul care a dus-o la școală în fiecare dimineață. Se trezește de ani de zile la 5:45 să o ducă pe Ruxi la școală. Niciodată nu a fost sunat de tatăl să întrebe: mai poți? Nu vrei să mă duc eu săptămâna asta, că poate nu mai poți să te trezești. În 7 ani au fost atâtea, copilul se mai îmbolnăvește. Cine crezi că se ducea noaptea la farmacie? M-am simțit prost pentru că niciodată nu m-am gândit să-l întreb dacă îl deranjează că Ruxi pleacă la tatăl ei. Mi-a zis când a plecat Ruxi la tatăl ei, pentru că repet, avea el nevoie de ea. A zis așa: dacă pe mine poate mă întreabă Alexandru dacă poate să vină Ruxi, pe el nu l-a întrebat nimeni nimic. El a crescut-o în ultimii 7 ani. Începe să se echilibreze balanța, a stat Cristi mai mult decât tatăl ei”, a mai spus Ioana Ginghină.

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