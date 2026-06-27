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Ioana Ginghină, dezvăluiri intime. Bărbatul celebru de care s-a îndrăgostit nebunește în timp ce era cu Alexandru Papadopol

De: Denisa Crăciun 27/06/2026 | 12:28
Ioana Ginghină, despre bărbatul ideal din showbizz/ sursa foto: Instagram
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Ioana Ginghină este din nou în atenția publicului. De curând, aceasta a fost invitată în cadrul emisiunii de pe YouTube „Sosurile lui Măruță”, iar acolo a fost mai sinceră ca niciodată. Actrița a dezvăluit care este personalitatea din showbizul românesc de care s-a îndrăgostit nebunește, chiar în timp ce era cu Alexandru Papadopol.

Ioana Ginghină este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. Ea este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește totul cu fanii ei. De asemenea, recent, ea a fost prezentă în cadrul noii emisiuni a lui Cătălin Măruță de pe YouTube și a fost provocată să fie mai sinceră ca oricând. A acceptat provocarea și a răspuns întrebărilor picante. Astfel, a fost nevoită să recunoască bărbatul ideal din showbizul românesc.

Cine este bărbatul de care s-a îndrăgostit Ioana Ginghină în secret

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristi Pitulice. În trecut a fost căsătorită cu Alexandru Papadopol, alături de care are o fată, pe nume Ruxandra. Totuși, ea s-a îndrăgostit și de altcineva în mare secret. Ea a recunoscut totul în cadrul emisiunii „Sosurile lui Măruță”.

Întrebată de cine i-a plăcut în secret, actrița a dezvăluit că este vorba despre Andi Moisescu. Ea consideră că este un bărbat inteligent și șarmant. A fost îndrăgostită de el o bună perioadă de timp, chiar și atunci când se mai întâlneau la filmări, iar ea râdea mai mult la glumele lui.

Îmi plăcea de Andi Moisescu. Da, am avut un crush. Este deștept și șarmant. Nu cred că mă dădeam de gol. Știe că râd, știi? Poate râdeam un pic mai mult, a dezvăluit Ioana Ginghină.

Nu este singurul bărbat de care i-a plăcut. Aceasta a recunoscut că s-a îndrăgostit de un alt bărbat cunoscut, în timp ce era împreună cu Alexandru Papadopol. Este vorba despre Alex Dima.

Dar nu era căsătorit. Alex Dima. Dar tu știi cum am fost pe Alex Dima? Vai de capul tău! Acum o să afle că eu mă mai întâlnesc cu el că are copil mic, mai vine la teatru și chiar mai vorbim așa, știi? În sensul că ne vedem la teatru și așa, dar uite acum o să afle. Deci am fost înnebunită după el și când eram singură nu știam ce să fac. Nu știam ce să-i trimit pe online că nu era nici el însurat. Eram mega fan și îmi place așa, mi se pare super smart, pare bărbatul care ar avea grijă de tine, care ar ști cum să fie, a mai adăugat ea.

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