Ioana Ginghină îl pune la zid pe Alexandru Papadopol: ”Nu a fost tatăl ăla care să fie implicat”

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristi Pitulice. Aceasta a fost căsătorită cu Alexandru Papadopol și au împreună o fată, Ruxi. La câțiva ani distanță de la divorț, actrița face dezvăluiri uluitoare despre fostul soț.

Ioana Ginghină este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țara noastră. Ea a fost căsătorită cu actorul Alexandru Papadopol, iar din iubirea lor a rezultat o fată pe nume Ruxandra. Cu toate acestea, flacăra dintre ei s-a stins, așadar, au decis să meargă pe drumuri separate. În prezent, vedeta trăiește o poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice și este mai fericită ca oricând. Totuși, nu uită de anumite dezamăgiri din trecut. Recent a fost invitată în cadrul unei emisiuni, acolo unde a vorbit despre fostul soț. Ea l-a acuzat că nu a fost un tată implicat.

Ce spune Ioana Ginghină despre Alexandru Papadopol

Actrița Ioana Ginghină a fost invitată în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia”, acolo unde a vorbit despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Aceasta și-a amintit de momentele mai puțin plăcute, mai ales de legătura dintre el și fiica lor Ruxandra. Vedeta a recunoscut că bărbatul nu a fost un tată implicat.

[Alexandru Papadopol] nu a fost un tată cum văd alții. A fost un tată când își mai aducea aminte, când îi mai cerea Ruxi bani. Dar nu a fost tatăl ăla care să fie implicat. Pentru Ruxi clar n-a fost bine. Dar pentru mine, m-am gândit, a fost bine. Am prietene care au copii cu tați foarte implicați și nu pot să-și facă vacanțe. Stau cu calendarul. Am putut să-mi fac programul liniștită. Am avut Crăciun, Paște, de toate cu Ruxi. Pe Ruxi a durut-o și o doare, a declarat Ioana Ginghină.

Pe de altă parte, ea a povestit despre relația pe care o are adolescenta cu partenerul actual al actriței. Cristi Pitulice i-a fost alături în fiecare dimineață, ducând-o la școală, semn că cei doi și-au consolidat o legătură specială.

Cristi chiar vrea să aibă o discuție cu Alexandru după ce face Ruxi 18 ani. Nu au fost puține dăți când Alexandru a avut nevoie de Ruxi ca pansament la suflet și a chemat-o și ea a zis da. Însă Cristi este omul care a dus-o la școală în fiecare dimineață. M-a surprins când mi-a zis. El a crescut-o în ultimii șapte ani. E foarte frustrant pentru partenerul care e acolo la nevoie să nu-l întrebe nimeni. M-am simțit prost că nu m-am gândit. Cristi este mai îngrijorat decât mine. Eu sunt mai relaxată, a mai adăugat Ioana.

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