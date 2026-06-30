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Ileana Sterp, primele declarații despre divorț. Sora lui Culiță s-a mutat în satul natal: ”Voi ieși public cu lămuriri”

De: David Ioan 30/06/2026 | 21:21
Ileana Sterp, primele declarații despre divorț. Sora lui Culiță s-a mutat în satul natal: ”Voi ieși public cu lămuriri”
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Familia Sterp continuă să atragă atenția publicului, iar în ultimele zile discuțiile s‑au concentrat pe Ileana Sterp, după ce fanii au observat că aceasta s‑a mutat temporar lângă mama Geta împreună cu copiii, însă fără soțul ei, Daniel.

Absența lui din postările ei recente a alimentat speculațiile privind o posibilă ruptură în cuplu, iar comunitatea online a început să caute explicații.

De ce s‑a mutat Ileana Sterp fără soț

Zvonurile au crescut rapid, însă Ileana Sterp a ales să nu ofere detalii despre situația din căsnicia ei. A transmis că nu dorește să abordeze subiectul în acest moment, dar că va clarifica totul atunci când va considera că este momentul potrivit.

„Nu vreau să vorbesc momentan despre asta. Când voi fi pregătită, voi ieși eu public cu declarații și lămuriri. Mulțumesc!”, a declarat Ileana Sterp.

Răspunsul care aprinde și mai multe discuții

În trecut, influencerița povestea cum a început relația cu Daniel Aloman, subliniind că întâlnirea lor a avut loc datorită fratelui ei, Culiță Sterp.

Ileana Sterp şi Daniel Aloman

Cei doi se aflau într‑o vacanță la mare, într‑un grup de prieteni, iar acolo a apărut și Daniel, care avea să îi devină soț. Ileana mărturisea că atracția a fost instantă și că Daniel s‑a arătat hotărât încă de la început.

„Ne-am cunoscut și după trei luni a fost ziua mea de naștere. Atunci mi-a pus inelul pe deget și cam asta a fost (…) Ne-am cunoscut la mare, el era prieten cu Culiță. Eu eram singură, Culiță era și el singur după o despărțire și am mers amândoi la mare. Inițial eu nu am vrut să merg, dar în fine m-am dus. Acolo Dani era și el cu o gașcă în vacanță și așa ne-am întâlnit. Ne-am plăcut din prima. A existat o chimie de la prima întâlnire. El nu își mai lua privirea de la mine. Ne-am întâlnit seara la cină și eram destul de mulți. Acolo, el era chiar în fața mea la masă și nu își mai lua ochii de la mine. Am mers apoi într-un club unde am dansat și eu m-am îndrăgostit de mișcările lui, de dansul lui. Îi place foarte mult să danseze și dansează foarte bine. Ne-am atras unul pe altul și apoi am tot vorbit, ne-am întâlnit. El a fost foarte hotărât de la început”, a povestit Ileana Sterp.

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