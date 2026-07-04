Schimbare importantă pentru proprietari. Vânzările de locuințe vor fi raportate către ANAF

Dacă ai bătut palma pentru un apartament, o vilă de lux sau un teren în primele șase luni din 2026, trebuie să știi că inspectorii fiscali vor afla absolut totul. Toate detaliile financiare și numele celor implicați ajung direct pe masa ANAF, sub lupă, chiar din această vară!

Notarii publici au primit ordin clar și sunt obligați prin lege să dea raportul complet. Marea strigare se dă până la data de 27 iulie 2026! Până la acest termen-limită, birourile notariale din întreaga țară trebuie să trimită la Fisc celebrul Formular 208.

Acest document este o declarație informativă extrem de detaliată, care conține radiografia completă a tuturor transferurilor de proprietăți imobiliare realizate din patrimoniul personal.

Schimbări pentru cei care au apartament

Practic, nicio tranzacție trecută prin fața notarului nu mai rămâne secretă, autoritățile fiscale centralizând datele pentru a verifica la sânge dacă s-au respectat toate regulile jocului și dacă statul și-a primit partea.

Deși vestea că inspectorii ANAF monitorizează tranzacțiile poate aduce fiori reci, vestea bună este că persoanele fizice nu trebuie să se înghesuie la cozi și nici să completeze vreun act. Cumpărătorii și vânzătorii sunt scutiți de birocrație.

Tot calvarul hârțogăriei cade exclusiv în sarcina notarului public. În momentul în care mergi să semnezi actele pentru locuință, acesta se ocupă de tot: calculează la leu impozitul, oprește banii necesari și îi virează direct în conturile statului, dacă legea stabilește că există obligații de plată.

Ulterior, tot biroul notarial trimite actul către ANAF, fără ca tu să mai miști un deget pentru vreo raportare separată.

Ce secrete ajung în baza de date a inspectorilor fiscali

Fiscul primește o bază de date completă, din care nu lipsește absolut nimic. Prin intermediul declarației, în sistemul electronic al autorităților ajung codurile numerice personale și datele de identificare ale clienților, descrierea exactă a imobilului care și-a schimbat proprietarul, suma reală pentru care s-a bătut palma și valoarea dărilor achitate către buget.

Deși proprietarii sunt asigurați că notarul își face treaba, specialiștii vin cu un pont de milioane și le recomandă vânzătorilor să fie extrem de vigilenți. Este obligatoriu să păstrezi în siguranță, în sertarul de acasă, toate documentele eliberate la semnarea contractului:

Contractul de vânzare-cumpărare în original, cu ștampila oficială;

Dovada clară că s-a plătit impozitul aferent;

Orice altă chitanță sau act primit în biroul notarial.

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