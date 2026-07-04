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Fenomenul Super El Niño ar putea aduce vreme extremă. Ce efecte sunt așteptate în perioada următoare

De: Emanuela Cristescu 04/07/2026 | 20:25
Fenomenul Super El Niño ar putea aduce vreme extremă. Ce efecte sunt așteptate în perioada următoare
Fenomenul Super El Niño ar putea aduce vreme extremă. Ce efecte sunt așteptate în perioada următoare
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Fenomenul „Super El Niño” a fost confirmat oficial în Oceanul Pacific și îi ține în alertă pe climatologii din întreaga lume. Aceștia au avertizat că sistemul se dezvoltă într-un ritm neobișnuit de rapid, iar efectele sale ar putea fi resimțite pe mai multe continente.

De la temperaturi sufocante și secete severe până la furtuni violente și inundații istorice, scenariile luate în calcul nu sunt deloc încurajatoare.

Fenomenul Super El Niño ar putea aduce vreme extremă

Potrivit datelor analizate de Organizația Meteorologică Mondială (OMM), temperaturile din anumite regiuni ale Oceanului Pacific cresc constant, iar acest lucru confirmă instalarea unei forme severe a fenomenului El Niño.

Experții avertizează că temperatura apei ar putea depăși cu peste două grade valorile obișnuite, iar această încălzire se poate combina cu efectele schimbărilor climatice, amplificând riscul producerii unor fenomene meteo extreme.

„Va crește probabilitatea secetei și a ploilor abundente”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general OMM, avertizând și asupra riscului crescut de valuri de căldură.

În spatele acestui fenomen se află modificarea circulației normale a maselor de aer și a curenților oceanici. În mod obișnuit, vânturile alizee împing apele calde dinspre coasta Americii de Sud către Australia și Indonezia.

Atunci când El Niño se instalează, aceste vânturi slăbesc sau își schimbă direcția, iar apa caldă rămâne concentrată în centrul și estul Pacificului. Rezultatul este o perturbare a vremii la nivel global.

Ploi torențiale, inundații și temperaturi extreme

Climatologii avertizează că, în următoarele luni, unele regiuni ale lumii s-ar putea confrunta cu ploi torențiale și inundații fără precedent, în timp ce altele vor avea parte de secete prelungite și incendii de vegetație de amploare. Totodată, valurile de căldură ar putea deveni mai intense și mai frecvente.

Europa resimte deja efectele temperaturilor extreme. În Franța, actualul sezon cald a fost asociat cu aproximativ 1.300 de decese, iar în Marea Britanie luna iunie a intrat în istorie drept cea mai călduroasă înregistrată vreodată. La Santon Downham s-au măsurat 37,3 grade Celsius, un nou record pentru această perioadă.

Deși actualele valuri de căldură nu au fost provocate direct de El Niño, climatologii avertizează că fenomenul își va atinge intensitatea maximă în intervalul noiembrie-februarie, când impactul său asupra vremii ar putea deveni mult mai evident.

„Două valuri de căldură mortale au arătat cât de periculoasă este încălzirea globală”, a spus expertul Gareth Redmond-King, care avertizează că episodul de El Niño ar putea aduce temperaturi și mai ridicate și chiar o reducere a precipitațiilor în nordul Europei.

VEZI ȘI: El Nino ar putea provoca fenomene meteo extreme în întreaga lume. Avertismentul îngrijorător al oamenilor de știință

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