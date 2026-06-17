El Nino ar putea provoca fenomene meteo extreme în întreaga lume. Avertismentul îngrijorător al oamenilor de știință

Meteorologii au confirmat oficial revenirea fenomenului El Nino, iar specialiștii avertizează că acesta ar putea deveni unul dintre cele mai puternice episoade înregistrate vreodată. Potrivit France 24, noul ciclu climatic are potențialul de a amplifica încălzirea globală și de a provoca valuri de căldură, inundații, secete, incendii de vegetație și furtuni violente în numeroase regiuni ale planetei.

El Nino ar putea provoca fenomene meteo extreme

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite (NOAA) a confirmat formarea fenomenului El Nino în Oceanul Pacific ecuatorial, după ce temperaturile apelor au crescut semnificativ.

Experții estimează că există o probabilitate de 63% ca actualul episod să ajungă printre cele mai puternice observate din 1950 până în prezent. Unii climatologi cred chiar că ar putea rivaliza sau depăși celebrul El Nino din 1997, care a provocat pagube de miliarde de dolari la nivel mondial prin valuri de căldură, inundații, secete și incendii devastatoare.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a descris fenomenul drept „un avertisment climatic urgent”, afirmând că El Nino va turna „combustibil peste focul unei lumi deja afectate de încălzirea globală”.

Ce efecte sunt așteptate în diferite regiuni ale lumii

Impactul fenomenului diferă de la o zonă la alta. În unele regiuni, El Nino poate aduce precipitații abundente și inundații, în timp ce în altele accentuează seceta și temperaturile extreme.

Specialiștii avertizează că vestul Americii de Sud riscă ploi torențiale și inundații severe, India s-ar putea confrunta cu valuri de căldură mai intense, iar Australia este amenințată de secetă și incendii de vegetație.

În nord-estul Africii, experții se așteaptă la o tranziție bruscă de la secetă extremă la precipitații periculoase, în timp ce unele zone din Orientul Mijlociu ar putea beneficia temporar de mai multe ploi.

De asemenea, El Nino influențează și activitatea uraganelor. În Atlantic, fenomenul tinde să reducă numărul furtunilor tropicale, însă în Oceanul Pacific efectul este opus, crescând riscul unor uragane mai puternice.

Ar putea influența și recordurile de temperatură globale

Oamenii de știință atrag atenția că efectele maxime ale actualului El Nino s-ar putea resimți în 2027, an care ar putea deveni cel mai fierbinte din istoria măsurătorilor meteorologice.

Potrivit cercetătorilor, fenomenul adaugă căldură suplimentară într-un sistem climatic deja afectat de emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din arderea combustibililor fosili.

Primele semnale observate în Pacific sunt atât de puternice încât climatologii au început deja să folosească porecle precum „Super El Nino” sau chiar „Godzilla” pentru a descrie amploarea posibilă a fenomenului.

Totuși, experții încearcă să transmită un mesaj echilibrat. „În loc să ne fie frică, ar trebui să fim pregătiți”, a declarat climatologul Muhammad Azhar Ehsan, subliniind că adaptarea și măsurile preventive pot reduce efectele fenomenelor extreme care ar putea urma în lunile și anii următori.

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