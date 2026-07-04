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Cum a înfruntat Gigi Becali canicula în fața catedralei din Pipera. Șlapi în picioare, Rolls Royce Ghost în parcare!

De: Adrian Vâlceanu 04/07/2026 | 20:50
Cum a înfruntat Gigi Becali canicula în fața catedralei din Pipera. Șlapi în picioare, Rolls Royce Ghost în parcare!
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Sfințirea bisericii din Pipera, marea ctitorie de suflet a latifundiarului Gigi Becali, a fost un eveniment care i-a adus o mare bucurie patronului FCSB. Lucrările nu s-au încheiat, însă. Mai e nevoie de multe vizite pe șantier și mai ales de foarte mulți bani, cu toate că proiectul a înghițit deja 10 milioane de euro. CANCAN.RO l-a zărit pe Gigi Becali într-o discuție cu un preot, sosit la întâlnire cu un Bentley Bentayga W12. Cât despre Becali, ținuta e chiar neașteptată!

Gigi Becali a sfidat canicula pentru o misiune spirituală. O nouă vizită la șantierul bisericii din apropierea giratoriului de lângă reprezentanțele auto, aproape de Pasajul Pipera, unde Becali și-a ridicat un lăcaș impresionant, faptă care amintește de ctitoriile marilor boieri fanarioți și pământeni, care pentru iertarea păcatelor scoteau galbenii din pungi și ridicau biserici și mânăstiri.

Becali discută cu persoanele din Bentley

Sfințirea bisericii a fost un eveniment fastuos, ceva ce rar se mai poate vedea în Europa zilelor noastre. Evident, CANCAN.RO a fost acolo și v-a prezentat toate imaginile AICI.

Gigi Becali a făcut o vizită la catedrala din Pipera

De data asta Becali a venit un Rolls-Royce Ghost Black Badge, pe care îl are de prin 2023. O fi zis să mai lase Rolls-Royce-ul Spectre de culoare albastră să se mai odihnească, pentru că destul l-a fâțâit anul acesta.

Înainte să coboare pentru întâlnirea cu fețele bisericești, Becali își verifică borseta și putem vedea mătăniile pe care Becali le folosește zi de zi ca suport pentru rugăciuni și meditație spirituală. Mătăniile sunt un accesoriu obișnuit la aromâni, o influență greceasca, pentru că acolo sunt văzuți la tot pasul bărbați „numărând” bilele mătăniilor și rostind în gând cuvintele sacre ale rugăciunilor.

Becali a venit la întâlnire în șlapi. Poartă pantalonii de la costumul religios făcut pe comandă de designerul Alexandru Ciucu, dar deasupra are o cămașă, descheiată generos, ca să nu sufere de căldură.

Bentley-ul Bentayga cu care au sosit interlocutorii lui Becali fusese pe vremuri împrumutat acolitului său,  fostul arbitru Alexandru Tudor, care a renunțat la viața fotbalistică și s-a dedicat ortodoxiei sub oblăduirea mentorului său spiritual Gigi Becali. Cel mai probabil la volan se află însuși Alexandru Tudor, care poartă o barbă de monah de pe Sfântul Munte. Cu siguranță mai sunt multe detalii de pus la punct la biserica din Pipera, așa că vizitele și discuțiile vor continua. Ca să nu mai stea în caniculă, cei din Bentley au fost poftiți la Palat, să termine discuția în condiții mai bune.

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