Poveste de viață emoționantă a unui român din Anglia. A muncit 10 ani ca să-și cumpere propria casă

Stabilit de aproape un deceniu în Marea Britanie, un moldovean care lucrează în construcții a reușit să își asigure stabilitatea familiei prin achiziția unei locuințe în Northampton, oraș în care își crește cei trei copii. Deși viața din Anglia i-a oferit siguranță, dorul de locurile natale continuă să îl urmărească.

Sergiu Pruteanu, originar din Nisporeni, a declarat că a ajuns în Regatul Unit în 2016, cu gândul de a găsi un loc de muncă care să îi permită să își întrețină familia. S-a angajat în construcții, unde pregătește terenul pentru lucrări, sapă șanțuri și canale, montează cabluri și conducte, pune borduri și pavaje și lucrează la fundații.

Poveste de viață emoționantă a unui român din Anglia

În prezent, el este singurul care aduce venituri în familie, soția ocupându-se de cei trei copii născuți în Anglia. Cu timpul, Sergiu a reușit să își cumpere o casă în Northampton, un pas important pentru stabilitatea familiei.

Pe lângă locuință, o altă realizare pentru el este o bucată de pământ închiriată la marginea orașului, unde cultivă legume bio. Spune că a renunțat să se bazeze pe produsele din supermarket și preferă să muncească singur pământul.

„Doi ani de zile am așteptat să primesc pământul de la autorități. Dar a meritat! Așa cum alții iubesc fotbalul, eu iubesc să lucrez pământul. Tot timpul mi-a plăcut să am o bucată de pământ, să prășesc, să rup buruienile, să am grijă de ea, să cultiv legume.”

Are o preferință specială pentru roșii și castraveți, iar diferența dintre produsele cultivate de el și cele din magazine îl motivează să continue.

„Pot să vă spun că este o diferență ca de la cer la pământ între castraveții din sera mea și cei de la magazin, iar acesta este un motiv care mă face să plantez în continuare cât mai multe legume.”

A muncit 10 ani ca să-și cumpere propria casă

Pe termen lung, Sergiu speră să își cumpere propriul teren, unde să dezvolte o plantație mai mare și, eventual, o mică afacere cu legume bio pentru comunitatea din UK.

„Dacă lucrurile vor merge bine și de acum înainte, poate pe viitor voi reuși să îmi cumpăr un teren al meu pe undeva ca să pot să fac o plantație mult mai mare. Mi-ar plăcea să cultiv legume bio și să dezvolt o afacere pentru comunitatea noastră din UK.”

Chiar dacă viața din Anglia i-a adus stabilitate, legătura cu locurile natale rămâne puternică. Sergiu spune că îi lipsesc oamenii și zona în care a crescut.

„Eu sunt din Nisporeni. Nu avem prea multe acolo și din cauza asta mulți au plecat prin străinătate, la fel ca mine, dar chiar și așa, îmi e tare dor de locurile natale.”

Cu toate acestea, nu intenționează să se întoarcă acasă prea curând. Viitorul familiei este legat de Marea Britanie, mai ales pentru că cei trei copii ai săi s-au născut acolo.

„Din păcate însă, cel puțin în următorii zece ani nu văd întorcându-mă acasă. Copiii mei s-au născut aici și ei îmi spun că aici e casa lor și unde e casa lor, acolo trebuie să fiu și eu.”

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