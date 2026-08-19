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Liceul din București cu 0% promovabilitate la Bacalaureat. Toți elevii au picat în sesiunea de toamnă

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 07:20
Liceul din București cu 0% promovabilitate la Bacalaureat. Toți elevii au picat în sesiunea de toamnă
Liceul din București cu 0% promovabilitate la Bacalaureat. Toți elevii au picat în sesiunea de toamnă
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Există un liceu în București în care niciun elev nu a luat examenul de Bacalaureat la sesiunea din toamnă. Unii tineri nici măcar nu s-au prezentat la a treia probă, chiar dacă era obligatorie. Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în aceeași Capitală, există unități de învățământ unde promovabilitatea a ajuns la 100%. În cazul liceului cu rezultat zero, cifrele din această sesiune spun o poveste cu totul diferită.

Este vorba despre Liceul Tehnologic Special Nr. 3 din Sectorul 2, unde rezultatul sesiunii de toamnă contrastează puternic cu performanțele obținute de cele mai bune colegii din București. În sesiunea de toamnă, unitatea de învățământ a avut patru candidați înscriși la examenul maturității. Rezultatul final a fost unul greu de ignorat: niciunul nu a promovat.

Liceul din București cu 0% promovabilitate la Bacalaureat

Trei dintre elevi au susținut toate probele prevăzute în examen, însă rezultatele nu au fost suficiente pentru obținerea notei de trecere. Al patrulea candidat nici măcar nu a mai ajuns la ultima probă. După ce a obținut 1,80 la Limba și literatura română și 2,10 la Matematică, elevul a decis să nu se mai prezinte la proba de Anatomie. Practic, după primele două rezultate, și-a dat seama că șansele de a încheia examenul cu succes erau aproape inexistente. Astfel, liceul a rămas cu o rată de promovare de 0% în această sesiune.

La polul opus se află colegiile de elită ale Bucureștiului, unde rezultatele de la Bacalaureat au fost spectaculoase. Pentru al doilea an consecutiv, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” ocupă prima poziție în clasamentul mediilor obținute la Bacalaureat 2026 în Capitală.

Liceul din București cu 0% promovabilitate la Bacalaureat. Toți elevii au picat în sesiunea de toamnă
Liceul din București cu 0% promovabilitate la Bacalaureat. Toți elevii au picat în sesiunea de toamnă

Liceul are o medie generală de 9,48, iar rata de promovare este de 99,6%, din cei 269 de candidați luați în calcul. Pe poziția secundă se află Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu media 9,40 și o promovabilitate de 100%. Toți candidații unității au trecut examenul. Podiumul este completat de Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, care a obținut media 9,31, cu un procent de promovare de 100%.

Performanțe maxime au mai fost înregistrate la Colegiul Național „Grigore Moisil”, cu media 9,18, și la Colegiul Național „Ion Creangă”, unde media a fost 8,99. Ambele unități au avut 100% promovabilitate.

Diferența dintre rezultatele liceelor de top și situația de la Liceul Tehnologic Special Nr. 3 este uriașă, însă trebuie ținut cont și de numărul foarte mic de candidați de la unitatea din Sectorul 2: doar patru elevi au susținut examenul în sesiunea de toamnă.

Cum arată clasamentul liceelor din Capitală

În topul unităților cu peste 30 de candidați, clasamentul mediilor la Bacalaureat 2026 începe astfel:

  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – 9,48
  • Colegiul Național „Sfântul Sava” – 9,40
  • Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – 9,31
  • Colegiul Național „Spiru Haret” – 9,26
  • Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” – 9,20
  • Colegiul Național „Grigore Moisil” – 9,18
  • Colegiul Național „Matei Basarab” – 9,01
  • Colegiul Național „Ion Creangă” – 8,99
  • Colegiul Național „Cantemir Vodă” – 8,97
  • Colegiul Național „I.L. Caragiale” – 8,95

VEZI ȘI: Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele
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