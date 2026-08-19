Cum arată apartamentul lui Cătălin Botezatu din Dubai. Designerul a plătit peste 350.000 de euro

Cătălin Botezatu continuă să investească în proprietăți exclusiviste, iar una dintre cele mai importante achiziții ale sale se află în Dubai. Celebrul designer român deține un penthouse situat la etajul 54 al unui complex rezidențial de lux, pentru care ar fi plătit peste 350.000 de euro.

Designerul este cunoscut pentru stilul de viață extravagant și pentru proiectele pe care le desfășoară în mai multe domenii. De-a lungul anilor, acesta a investit în modă, evenimente și alte afaceri, iar Dubaiul a devenit una dintre destinațiile în care își desfășoară frecvent activitatea.

Cum arată apartamentul lui Cătălin Botezatu din Dubai

Proprietatea din Emiratele Arabe Unite reprezintă una dintre investițiile sale imobiliare importante. Apartamentul este amplasat într-un complex modern, conceput pentru un stil de viață exclusivist, care pune la dispoziția locatarilor numeroase facilități.

Printre acestea se numără o grădină tropicală, piscine și spații dedicate evenimentelor, dar și magazine aflate în interiorul complexului. Astfel, rezidenții au acces la o serie de servicii chiar în incinta proprietății.

Locuința lui Cătălin Botezatu se remarcă în primul rând prin poziționarea la mare înălțime. De la etajul 54, apartamentul oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului Dubai și a zonei de coastă. Priveliștea către ocean și către clădirile emblematice ale metropolei reprezintă unul dintre principalele avantaje ale proprietății.

Interiorul este amenajat într-un stil elegant și modern. Designerul a optat pentru spații luminoase și pentru o combinație de tonuri deschise, precum alb și crem. Decorul păstrează o linie minimalistă, însă elementele de mobilier și finisajele oferă apartamentului un aspect sofisticat.

Penthouse-ul dispune de un living generos, mai multe dormitoare, o baie spațioasă și un dressing de dimensiuni considerabile. Compartimentarea și suprafața locuinței au fost gândite astfel încât proprietatea să ofere atât confort, cât și intimitate.

„Am luat apartamentul de mult. Acum, vin doar cu treabă (…) La ultimul etaj, sunt păsări care zboară. Aș putea spune că următoarea prezentare o fac l amine acasă (…) Apartamentele cumpărate acum vor avea o valoare extraordinară peste doar câteva luni. Sunt oferte de nerefuzat”, a spus acesta, în cadrul unui interviu acordat în urmă cu ceva timp.

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