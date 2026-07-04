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Andreea Popescu are o relație specială cu fiica ei. Ce a mărturisit despre Anastasia

De: David Ioan 04/07/2026 | 20:55
Andreea Popescu are o relație specială cu fiica ei. Ce a mărturisit despre Anastasia
Andreea Popescu are o relație specială cu fiica ei. Ce a mărturisit despre Anastasia
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Andreea Popescu își dedică mare parte din timpul liber copiilor ei, iar weekendul acesta a simțit nevoia să petreacă câteva ore doar alături de fiica ei, Anastasia.

Deși micuții se află în prezent la tatăl lor, influencerița a decis să o ia pe Anastasia cu ea pentru o ieșire relaxată, în care să se bucure de momente doar între fete.

Andreea Popescu are o relație specială cu fiica ei

În mediul online, Andreea a publicat un set de fotografii în care apare alături de fiica ei, imaginile surprinzând apropierea dintre cele două. În descriere, fosta dansatoare a Deliei a transmis un mesaj emoționant, subliniind cât de mult prețuiește timpul petrecut cu Anastasia.

„Astăzi, chiar dacă nu sunt copiii la mine, am luat-o pe Anastasia ca să petrecem timp doar noi două. Mergem la shopping, apoi luăm cina împreună, poate vedem și un film, iar seara ne cuibărim în pat și adormim una în brațele celeilalte. Uneori, de atât avem nevoie: timp una pentru cealaltă”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Ce a mărturisit despre Anastasia

Andreea și Rareș Cojoc au împreună trei copii, pe care îi cresc în sistem de custodie alternativă, o săptămână la mamă și o săptămână la tată. Cei doi au divorțat în urmă cu câteva luni, iar în spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora Rareș ar avea deja o nouă relație, numele vehiculat fiind Claudia Dumitru. La rândul ei, Andreea a declarat recent că este o femeie singură și că nu își dorește un partener în această perioadă.

Pentru Andreea Popescu, momentele petrecute cu copiii ei sunt cele care o împlinesc cel mai mult. Chiar dacă nu îi are pe toți lângă ea în aceste zile, influencerița a ales să transforme sâmbăta într-o zi specială pentru Anastasia: o sesiune de cumpărături, o cină liniștită și o seară în care cele două vor adormi îmbrățișate, exact așa cum își doresc.

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