Băiețel de 11 ani, gest incredibil de curaj. A salvat un adult care era pe punctul să se înece

În timp ce mai mulți adulți priveau neputincioși spre o piscină dintr-un complex rezidențial, un copil de doar 11 ani a reacționat fără să stea pe gânduri. Băiatul s-a aruncat în apă și a reușit să scoată la suprafață un bărbat care se îneca, devenind peste noapte un adevărat erou în comunitatea în care locuiește.
Incidentul a avut loc în orașul Lexington, din statul american Kentucky, în jurul orei 20:00. Avory Woolery se afla la piscină când a observat un bărbat scufundat sub apă, care nu mai dădea niciun semn că s-ar putea salva singur. În timp ce cei prezenți ezitau, copilul a decis că nu mai este timp de pierdut.
Fără să se lase copleșit de panică, și-a pus ochelarii de înot și a plonjat direct în apă pentru a-l aduce pe bărbat la suprafață.
„Mi-am spus: «Trebuie să fac ceva». Nimeni nu făcea nimic, așa că mi-am pus ochelarii de înot. Am intrat sub apă. L-am apucat și l-am ridicat”, a declarat Woolery pentru New York Post.
Copilul a povestit că bărbatul era inconștient și se afla complet sub apă în momentul în care l-a observat. Fără experiență ca salvamar și fără să știe dacă va reuși, băiatul a ales să intervină, convins că fiecare secundă conta.
După ce a reușit să-l aducă la suprafață, un alt bărbat aflat în apropiere l-a ajutat să scoată victima din piscină. Cei doi au tras bărbatul pe margine, iar până la sosirea echipajelor medicale au încercat să îi ofere primul ajutor.
Potrivit lui Avory Woolery, o altă persoană prezentă la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare, în timp ce altcineva a apelat serviciile de urgență.
„Prietenul lui, cred, l-a așezat pe jos și a început să-i facă manevre de resuscitare ca să încerce să-l salveze cât mai bine, în timp ce cineva a sunat la 911”, și-a amintit băiețelul.
La scurt timp după apelul la 911, pompierii și echipajele medicale au ajuns la piscină și au preluat victima. Potrivit reprezentanților Departamentului de Pompieri din Lexington, bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă, însă autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea sa de sănătate sau despre leziunile suferite.
Gestul lui Avory Woolery a fost lăudat de numeroși oameni din comunitate, care îl consideră un adevărat erou. Deși are doar 11 ani, copilul a demonstrat un curaj ieșit din comun și a făcut ceea ce mulți adulți nu au avut puterea să facă în acele clipe.
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