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Băiețel de 11 ani, gest incredibil de curaj. A salvat un adult care era pe punctul să se înece

De: Emanuela Cristescu 04/07/2026 | 21:16
Băiețel de 11 ani, gest incredibil de curaj. A salvat un adult care era pe punctul să se înece
Băiețel de 11 ani, gest incredibil de curaj. A salvat un adult care era pe punctul să se înece
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În timp ce mai mulți adulți priveau neputincioși spre o piscină dintr-un complex rezidențial, un copil de doar 11 ani a reacționat fără să stea pe gânduri. Băiatul s-a aruncat în apă și a reușit să scoată la suprafață un bărbat care se îneca, devenind peste noapte un adevărat erou în comunitatea în care locuiește.

Incidentul a avut loc în orașul Lexington, din statul american Kentucky, în jurul orei 20:00. Avory Woolery se afla la piscină când a observat un bărbat scufundat sub apă, care nu mai dădea niciun semn că s-ar putea salva singur. În timp ce cei prezenți ezitau, copilul a decis că nu mai este timp de pierdut.

Un copil de doar 11 ani a salvat un adult de la înec

Fără să se lase copleșit de panică, și-a pus ochelarii de înot și a plonjat direct în apă pentru a-l aduce pe bărbat la suprafață.

„Mi-am spus: «Trebuie să fac ceva». Nimeni nu făcea nimic, așa că mi-am pus ochelarii de înot. Am intrat sub apă. L-am apucat și l-am ridicat”, a declarat Woolery pentru New York Post.

Sursa foto: Pexels

Copilul a povestit că bărbatul era inconștient și se afla complet sub apă în momentul în care l-a observat. Fără experiență ca salvamar și fără să știe dacă va reuși, băiatul a ales să intervină, convins că fiecare secundă conta.

După ce a reușit să-l aducă la suprafață, un alt bărbat aflat în apropiere l-a ajutat să scoată victima din piscină. Cei doi au tras bărbatul pe margine, iar până la sosirea echipajelor medicale au încercat să îi ofere primul ajutor.

Potrivit lui Avory Woolery, o altă persoană prezentă la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare, în timp ce altcineva a apelat serviciile de urgență.

„Prietenul lui, cred, l-a așezat pe jos și a început să-i facă manevre de resuscitare ca să încerce să-l salveze cât mai bine, în timp ce cineva a sunat la 911”, și-a amintit băiețelul.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital

La scurt timp după apelul la 911, pompierii și echipajele medicale au ajuns la piscină și au preluat victima. Potrivit reprezentanților Departamentului de Pompieri din Lexington, bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă, însă autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea sa de sănătate sau despre leziunile suferite.

Gestul lui Avory Woolery a fost lăudat de numeroși oameni din comunitate, care îl consideră un adevărat erou. Deși are doar 11 ani, copilul a demonstrat un curaj ieșit din comun și a făcut ceea ce mulți adulți nu au avut puterea să facă în acele clipe.

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