Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă

Apar noi detalii în cazul fetiței de 7 ani care s-a înecat în piscina unui ștrand din București. Anchetatorii încearcă să afle dacă cea mică a plecat de lângă adulți cu voi părinților sau nu.

Printre primele victime ale caniculei din această vară se numără o fetiță de doar 7 ani. Incidentul s-a petrecut la sfârșitul lunii iunie, sâmbătă, 27 iunie, într-un ștrand din București, un loc extrem de popular și frecventat de mulți oameni în perioadele caniculare ale verii.

Copila de 7 ani se afla la piscină alături de părinții ei, însă, la un moment dat, s-ar fi îndepărtat de zona în care se aflau adulții – de la masa unde petreceau – și ar fi intrat într-una dintre piscine. A fost nevoie de mai puțin de un minut pentru ca fetița să își piardă viața, la doar câțiva metri distanță de masa unde se afla familia ei. Contrat scenariilor des întâlnite în filme, copila nu a strigat și nu a bătut cu mâinile în apă.

Părinții se aflau la masă în timp ce copila de 7 ani s-a înecat în piscină

Alarma s-a dat prea târziu, în momentul în care martorii au văzut trupul fetiței plutind la suprafața apei. Echipajele medicale sosite la fața locului au făcut eforturi uriașe pentru a o resuscita pe copilă, însă în zadar, fiind nevoiți să declare decesul.

Oamenii legii au deschis un dosar penal. Procurorii urmează să stabilească cu exactitate cronologia incidentului și dacă nenorocirea a avut loc din vin unei clipe de neatenție a părinților sau au existat alte împrejurări care au contribuit la decesul fetiței, dar și dacă administratorii ștrandului au respectat toate normelee de siguranță, inclusiv prezența și intervenția salvamarilor.

Cazul copilei a stârnit un val puternic de reacții în spațiul public și pe rețelele de socializare. Mulți se întreabă cum de nu a văzut nimeni, cum de nu s-a auzit nimic. Vă prezentăm o parte dintre ele:

„Supraveghetor la piscină nu se poartă în România? Nu!” „Vorbim de un copil în vârstă de 7 ani, o vârstă la care un copil nu ar trebui să scape de sub ochii unui adult. Nu este de vină nici salvamarul, nici oamenii care erau acolo. Doamne ferește de așa ceva.” „Nu există așa ceva… scăpat din ochi câteva minute. Ai viața unui copil în mâini…stop. Tu nu mai ai viață și viața lui e în mâinile tale, e tot ce ai.”, ”Când vă spune lumea că fracțiunea de secundă e totul, voi „nu mă, lasă, că e mare, știe ce face.” „Părinții sunt cei care trebuie să aibă grijă de copii, nu patronul piscinei, paznicul, școala, primăria. Mai terminați cu tâmpeniile conform cărora altcineva trebuie să poarte responsabilitatea pentru copiii voștri.”

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