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Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia

De: Irina Vlad 25/06/2026 | 23:33
Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia
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Fiica de doar doi ani a influencerului Jamal Morton, cunoscut drept J’Amore și Mr. Jay, a murit după ce s-a înecat în piscina casei. Copila a rămas nesupravegheață, a ieșit singură din locuință și a intrat în apă. 

Tragedia s-a petrecut pe 21 iunie. Într-un moment în care a rămas nesupravegheată, fiica cea mică a lui Jamal Morton a ieșit singură din casă și a intrat în piscină. Din păcate, copila de doi ani a sfârșit înecată. Într-un omagiu sfâșietor pe Instagram, Jamal Morton a împărtășit o serie de fotografii cu fiica sa, pe care o numea Rose, scriind: „Mi-am pierdut fiica. Ea a crezut că este o fetiță mare și că poate înota singură. Ai fost cea mai bună fiică pe care și-ar putea-o dori vreodată un tată. Pierderea unui copil este o durere pe care nu i-aș dori-o nici celui mai mare dușman al meu.”

Fiica influencerului Mr.Jay a murit la doar doi ani

Jamal Morton, cunoscut pentru videoclipurile sale și pentru scenetele comice, le-a spus celor 2,6 milioane de urmăritori ai săi că va lua o pauză de la rețelele sociale în urma acestei tragedii.

„Sper că raiul există cu adevărat, pentru că nu-mi pot imagina că ești acolo singură. Așa că, Doamne, dacă exiști cu adevărat, te rog să ai grijă de fetița mea. Odihnește-te în pace, îngerașul meu. Tati te iubește pentru totdeauna, Rose.”, a încheiat Jamal Marton.

Sadé Rose a fost cea mai mică dintre cei nouă copii ai influencerului. După tragedie, acesta le-a spus fanilor că întreaga familie se va muta din casa în care s-a întâmplat nenorocirea.

 „Nu mai putem locui în casa aceea și nu cred că voi putea să lucrez prea curând”, a mai spus Jamal Marton.

Jamal Morton și fiica sa, Rose/ sursă foto: social media

Înainte de accident, Morton a postat pe Instagram câteva fotografii drăguțe de familie, printre care și imagini cu Rose, cu ocazia Zilei Tatălui, duminică, 21 iunie. Morton, cunoscut pentru scenetele sale comice despre creșterea copiilor și pentru seria sa „Gentle Parenting”, filma adesea conținut lângă piscina casei sale din Hoschton, iar un videoclip din aprilie anul trecut a surprins primii pași ai lui Rose.

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