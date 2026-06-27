Filmul tragediei de la piscină. Acuzații după moartea fetiței de 7 ani

Moartea tragică a fetiței de 7 ani care s-a înecat într-o piscină de la un ștrand din București a stârnit un val de emoție și revoltă în întreaga țară. Numeroși internauți cer acum lămuriri cu privire la modul în care s-a produs tragedia, îi trag la răspundere pe părinți și se întreabă dacă aceasta ar fi putut fi prevenită.

Copila s-ar fi îndepărtat de masa la care se aflau părinții săi și ar fi intrat în apă. Persoanele aflate în apropiere au observat-o și au alertat imediat autoritățile. Deși fetița a fost scoasă rapid din piscină și a primit manevre de resuscitare, medicii nu au mai putut să o salveze. Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Val de mesaje după producerea decesului

După producerea tragediei, în mediul online au apărut numeroase reacții din partea internauților, mulți dintre aceștia întrebându-se dacă măsurile de supraveghere au fost respectate. O parte dintre comentarii îi vizează pe salvamarii aflați la datorie în momentul incidentului, utilizatorii cerând explicații clare cu privire la modul în care s-a produs tragedia.

„Cum mă să nu o vadă nimeni? Putea să țipe, dacă se îneca? Observi copilul, nu ai cum… Supraveghetor la piscină nu se poartă în România? Nu!”, „Vorbim de un copil în vârstă de 7 ani, o vârstă la care un copil nu ar trebui să scape de sub ochii unui adult. Nu este de vină nici salvamarul, nici oamenii care erau acolo. Doamne ferește de așa ceva.”, sunt o parte dintre comentariile internauților.

Pe lângă salvamarii trași la rost și părinții micuței au fost sancționați de către internauții care și-au exprimat opiniile în mediul online. Aceștia au precizat că fetița de 7 ani nu trebuia lăsată să umble nesupravegheată și că orice secundă de neatenție pentru duce la o tragedie.

„Nu există așa ceva… scăpat din ochi câteva minute. Ai viața unui copil în mâini…stop. Tu nu mai ai viață și viața lui e în mâinile tale, e tot ce ai.”, când vă spune lumea că fracțiunea de secundă e totul, voi „nu mă, lasă, că e mare, știe ce face.”, „Părinții sunt cei care trebuie să aibă grijă de copii, nu patronul piscinei, paznicul, școala, primăria. Mai terminați cu tâmpeniile conform cărora altcineva trebuie să poarte responsabilitatea pentru copiii voștri.” „Crede-mă că nu îți dai seama când se îneacă. Am pățit eu la o piscină să se înece un copil lângă mine. Inițial am crezut că se joacă cu o fetiță care tot făcea scufundări. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă când i-am văzut fața panicată. Atunci am mers repede la el și l-am scos din apă. Copilul era nesupravegheat și părinții pe șezlong nu aveau nicio treabă…”, se arată alte comentarii.

CITEȘTE ȘI: Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia

Răsturnare de situație în cazul lui Victor Uratoriu, românul de 19 ani care și-a ucis prietenul. Ce au descoperit anchetatorii