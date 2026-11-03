Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii! Povestea directoarei din Olt care a refuzat să renunțe

Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii! Povestea directoarei din Olt care a refuzat să renunțe
Directoarea face zilnic naveta pentru a-și vedea elevii / Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pasiunea pentru educație și dorința de a le oferi copiilor șanse egale la un viitor mai bun au determinat-o pe profesoara Lusiana Drăgușin să transforme o școală aflată într-o stare deplorabilă într-o instituție modernă, apreciată inclusiv de părinții din localitățile învecinate. Directoarea din comuna Făgețelu, județul Olt, a demonstrat că educația poate schimba destine chiar și în comunitățile mici.

De 16 ani, aceasta face zilnic naveta între Slatina și Făgețelu, parcurgând peste 130 de kilometri pentru a ajunge la școală și a fi alături de cei aproximativ 80 de elevi și preșcolari. Deși a lucrat inițial în domeniul turismului, a ales ulterior să urmeze o carieră în învățământ, iar din 2017 ocupă funcția de director al instituției.

În momentul în care a ajuns acolo, școala avea nevoie de investiții urgente, iar condițiile în care învățau copiii erau departe de standardele normale. Prin multă muncă și perseverență, profesoara a reușit să schimbe complet situația. Clădirea a fost renovată, sălile au primit mobilier nou, grupurile sanitare au fost modernizate, iar elevii beneficiază inclusiv de un teren de sport sintetic.

„Când m-am dus la școala aceasta, era o școală-ruină. Eu trei luni am stat acolo în depresie, plângând în fiecare zi și întrebându-mă ce caut acolo. Încă erau pe pereți poze cu Ceaușescu și cu șoimii patriei. Deplorabil. (…) Acum este o școală renovată total, cu teren de sport sintetic așa cum au școlile din oraș, cu toaletele în interior, mobilier nou și cu numărul aproape dublat de elevi. Nu există nicio rețetă. Există multă muncă, implicare, sacrificiu și dragoste pentru munca ta”, a explicat Lusiana Drăgușin, potrivit Adevărul.

Sursa foto: Facebook

Elevii nu mai abandonează școala

Pentru directoare, una dintre cele mai importante realizări este faptul că niciun copil nu a abandonat școala după clasa a VIII-a în ultimii ani. Aceasta merge personal la familiile elevilor, îi încurajează să continue studiile și îi sprijină să găsească burse sau locuri de cazare la licee.

Implicarea sa în susținerea educației a adus-o și în finala regională a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, o recunoaștere a eforturilor depuse pentru comunitatea din Făgețelu.

„Copiii mă țin, dragostea pentru ei. Faptul că am reușit să schimb din temelii școala. Un an de zile, școala n-a avut deloc microbuz. Și ce făceam? Mă aducea soțul și pe drum adunam copiii, îi îndesam în mașină. Eu nici permis de conducere nu am avut când m-am dus la școala aceasta.

Au fost ani de zile în care eu făceam urme iarna. Nu erau nici urme. Roțile mașinii mele, pentru că între timp a trebuit să-mi iau și permis. M-au dus pe rând la școală: soțul, nașul, copilul meu cel mare, până când am zis că trebuie s-o fac singură. Și mai erau câteodată învățători din comună care nu veneau, că a înghețat poarta, că nu știu ce s-a întâmplat.”, a mai spus aceasta.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat adoptat de mic în Italia încearcă să-și găsească familia din România. Ce nume purta la naștere

Orașul european care își pierde angajații, deși oferă salarii de 2.000 de euro. Ce îi nemulțumește

 

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Black Friday, ocazia perfectă pentru escroci! Cum ajung românii să își piardă datele bancare. Atenție la reducerile spectaculoase de Black Friday! Riști să rămâi și fără bani, și fără produs
Black Friday, ocazia perfectă pentru escroci! Cum ajung românii să își piardă datele bancare. Atenție la reducerile spectaculoase de Black Friday! Riști să rămâi și fără bani, și fără produs
Un băiețel de 11 ani din Cernavodă are nevoie de ajutor! Eveniment caritabil pentru tratamentul lui Edi
Un băiețel de 11 ani din Cernavodă are nevoie de ajutor! Eveniment caritabil pentru tratamentul lui Edi
Peste două milioane de pensii, sub semnul întrebării. Cum își pot recupera pensionarii banii
Peste două milioane de pensii, sub semnul întrebării. Cum își pot recupera pensionarii banii
Medicamentul pe care mulți români îl iau pentru durere poate afecta grav rinichii! Avertismentul dr. Mihail Pautov
Medicamentul pe care mulți români îl iau pentru durere poate afecta grav rinichii! Avertismentul dr. Mihail Pautov
Alertă cu bombă la bordul unui avion cu 181 de pasageri! Aeronava a fost escortată de avioane militare
Alertă cu bombă la bordul unui avion cu 181 de pasageri! Aeronava a fost escortată de avioane militare
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
Gandul.ro
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Digi24
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Prosport.ro
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”
Click.ro
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
Digi24
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Promotor.ro
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
Gandul.ro
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.