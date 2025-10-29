VIDEO Campanie mascată pentru USR în Las Fierbinți! Culmea, scenaristul susține că n-a scris acele replici! CNA s-a sesizat!

Un episod recent din „Las Fierbinți” a stârnit valuri de controverse, după ce numele ministrului Radu Miruță a fost rostit explicit într-un dialog între Primarul Vasile și Robi. Secvența, care face referire la „comisii”, „dosare penale” și „pușcărie pe loc”, a ridicat întrebări despre granița dintre satiră și mesaj politic. Președinta CNA, Monica Gubernat, a declarat pentru CANCAN.RO că s-a autosesizat și va analiza cazul în cadrul unei ședințe publice.

Dialogul dintre Primarul Vasile (interpretat de Gheorghe Ifrim) și Robi (interpretat de Leonid Doni), apărut în episodul 14, sezonul 27 din Las Fierbinți, a inclus replici despre „comisii”, „primari verificați”, „dosare penale” și „pușcărie pe loc”, numele lui Radu Miruță (Ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România) fiind rostit explicit în contextul unei discuții despre verificarea administrațiilor locale. După cum urmează:

Primarul Vasile: Cică umblă unii prin județ, aștia noi care vor să facă treabă. Robi: Bolojan? Primarul Vasile: Mai rău. Miruță! Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că asta chiar le face. Unii care umblă pe unde nu e voie și pe unde nu a umblat nimeni niciodată și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Tot ce nu e cum trebuie. Și tu îți dai seama că la noi aici peste tot nimic nu e ce trebuie. Adică ce să faci? Și acum ce fac ăștia? Iau primarii la verificat, pe toți. Ia primarii la verificat, pe toți. Cică trei comune la rând i-au prins pe primari că au băgat mâinile până la cot. Îți dai seama: dosar, demisii, pușcărie pe loc, îți dai seama?

Fragmentul a fost perceput de unii spectatori ca favorizând imaginea ministrului Miruță, descris, potrivit unui articol publicat de Gândul, drept „mereu gata de filmare, cu lavalieră în piept, jucând în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și preocupat constant de propria imagine”. (Mai multe detalii găsiți AICI).

Deși nu există o campanie electorală formală în desfășurare, unii observatori au semnalat posibilitatea ca episodul să conțină elemente de publicitate nemarcată, în condițiile în care imaginea unui politician real ar putea fi întărită indirect, prin replici și situații care corespund activităților sale publice. În același timp, personajele și scenariul serialului sunt ficționale, iar potrivirile de nume sau comportamente pot fi interpretate ca simple coincidențe.

Scenariștii și actorii implicați în producție, inclusiv Gheorghe Ifrim, au explicat în repetate rânduri că „Las Fierbinți” este o satiră socială inspirată din realitățile vieții rurale, fără scop politic. Scenaristul Mimi Brănescu a precizat că intenția echipei este de a reflecta mecanismele de putere locale, corupția sau abuzurile, fără a favoriza un actor politic anume.

Contactată de CANCAN.RO, președinta Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Monica Gubernat, a declarat că a vizionat întâmplător secvența și a decis să se autosesizeze în legătură cu subiectul:

„Mă voi autosesiza pe acest subiect. Vom dezbate cazul în ședință publică!”

De cealaltă parte, Mimi Brănescu, unul dintre scenariștii serialului „Las Fierbinți”, a fost scurt și tranșant privitor la acest fragment controversat: „Nu știu despre ce vorbiți, nu cred că e scris de mine.” În condițiile în care scrie clar, la finalul episodului, numele lui ca scenarist.

Nu este pentru prima dată când actorii din „Las Fierbinți” atrag atenția prin declarații politice controversate. De exemplu, Adrian Văncică, interpretul personajului „Celentano”, a transmis, pe conturile sale de social media, în trecut, un mesaj-manifest legat de alegerile prezidențiale pro USR.

Răspunsul oficial al postului PRO TV a fost următorul: ”Las Fierbinți este un serial de comedie și orice relatare a unor nume, persoane sau situații prezentate fac parte din scenariul acestui serial de fictiune. Așadar, conținutul este menit să destindă, prin replici savuroase, în contexte în care cei din fața micului ecran se pot regăsi, fără nicio intenție de publicitate politică sau influențare a opiniei publice de această natură”, au transmis reprezentanții postului.

Este firesc să ne întrebăm dacă această schemă beneficiază de finanțare. În cazul în care există sume implicate, care ar fi poziția PRO TV? Dar a CNA? Cu greu se poate crede că astfel de mesaje ar fi transmise cu titlu gratuit.