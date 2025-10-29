Acasă » Exclusiv » VIDEO Campanie mascată pentru USR în Las Fierbinți! Culmea, scenaristul susține că n-a scris acele replici! CNA s-a sesizat!

VIDEO Campanie mascată pentru USR în Las Fierbinți! Culmea, scenaristul susține că n-a scris acele replici! CNA s-a sesizat!

De: Keva Iosif 29/10/2025 | 17:39
VIDEO Campanie mascată pentru USR în Las Fierbinți! Culmea, scenaristul susține că n-a scris acele replici! CNA s-a sesizat!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un episod recent din „Las Fierbinți” a stârnit valuri de controverse, după ce numele ministrului Radu Miruță a fost rostit explicit într-un dialog între Primarul Vasile și Robi. Secvența, care face referire la „comisii”, „dosare penale” și „pușcărie pe loc”, a ridicat întrebări despre granița dintre satiră și mesaj politic. Președinta CNA, Monica Gubernat, a declarat pentru CANCAN.RO că s-a autosesizat și va analiza cazul în cadrul unei ședințe publice.

Dialogul dintre Primarul Vasile (interpretat de Gheorghe Ifrim) și Robi (interpretat de Leonid Doni), apărut în episodul 14, sezonul 27 din Las Fierbinți, a inclus replici despre „comisii”, „primari verificați”, „dosare penale” și „pușcărie pe loc”, numele lui Radu Miruță (Ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România) fiind rostit explicit în contextul unei discuții despre verificarea administrațiilor locale. După cum urmează:

Primarul Vasile: Cică umblă unii prin județ, aștia noi care vor să facă treabă.

Robi: Bolojan?

Primarul Vasile: Mai rău. Miruță! Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că asta chiar le face. Unii care umblă pe unde nu e voie și pe unde nu a umblat nimeni niciodată și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Tot ce nu e cum trebuie. Și tu îți dai seama că la noi aici peste tot nimic nu e ce trebuie. Adică ce să faci? Și acum ce fac ăștia? Iau primarii la verificat, pe toți. Ia primarii la verificat, pe toți. Cică trei comune la rând i-au prins pe primari că au băgat mâinile până la cot. Îți dai seama: dosar, demisii, pușcărie pe loc, îți dai seama?

Fragmentul a fost perceput de unii spectatori ca favorizând imaginea ministrului Miruță, descris, potrivit unui articol publicat de Gândul, drept „mereu gata de filmare, cu lavalieră în piept, jucând în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și preocupat constant de propria imagine”. (Mai multe detalii găsiți AICI).

Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Deși nu există o campanie electorală formală în desfășurare, unii observatori au semnalat posibilitatea ca episodul să conțină elemente de publicitate nemarcată, în condițiile în care imaginea unui politician real ar putea fi întărită indirect, prin replici și situații care corespund activităților sale publice. În același timp, personajele și scenariul serialului sunt ficționale, iar potrivirile de nume sau comportamente pot fi interpretate ca simple coincidențe.

Scenariștii și actorii implicați în producție, inclusiv Gheorghe Ifrim, au explicat în repetate rânduri că „Las Fierbinți” este o satiră socială inspirată din realitățile vieții rurale, fără scop politic. Scenaristul Mimi Brănescu a precizat că intenția echipei este de a reflecta mecanismele de putere locale, corupția sau abuzurile, fără a favoriza un actor politic anume.

Contactată de CANCAN.RO, președinta Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Monica Gubernat, a declarat că a vizionat întâmplător secvența și a decis să se autosesizeze în legătură cu subiectul:

Mă voi autosesiza pe acest subiect. Vom dezbate cazul în ședință publică!

De cealaltă parte, Mimi Brănescu, unul dintre scenariștii serialului „Las Fierbinți”, a fost scurt și tranșant privitor la acest fragment controversat: „Nu știu despre ce vorbiți, nu cred că e scris de mine.” În condițiile în care scrie clar, la finalul episodului, numele lui ca scenarist.

Nu este pentru prima dată când actorii din „Las Fierbinți” atrag atenția prin declarații politice controversate. De exemplu, Adrian Văncică, interpretul personajului „Celentano”, a transmis, pe conturile sale de social media, în trecut, un mesaj-manifest legat de alegerile prezidențiale pro USR.

Răspunsul oficial al postului PRO TV a fost următorul: ”Las Fierbinți este un serial de comedie și orice relatare a unor nume, persoane sau situații prezentate fac parte din scenariul acestui serial de fictiune. Așadar, conținutul este menit să destindă, prin replici savuroase, în contexte în care cei din fața micului ecran se pot regăsi, fără nicio intenție de publicitate politică sau influențare a opiniei publice de această natură”, au transmis reprezentanții postului.

Este firesc să ne întrebăm dacă această schemă beneficiază de finanțare. În cazul în care există sume implicate, care ar fi poziția PRO TV? Dar a CNA? Cu greu se poate crede că astfel de mesaje ar fi transmise cu titlu gratuit.

 

 

 

 

Tags:
Iți recomandăm
Fosta concurentă de la Iumor, primele declarații după ce a rămas însărcinată în același timp cu fiica ei cea mare: ”Ea va naște mai curând” | EXCLUSIV
Exclusiv
Fosta concurentă de la Iumor, primele declarații după ce a rămas însărcinată în același timp cu fiica ei…
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ce s-ar fi bătut în Phuket: “Voi arăta și eu mesajele de jignire”
Exclusiv
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după…
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
Mediafax
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni...
Badanta din România care a UCIS un pensionar italian, de negăsit. „Procesul nu poate continua”
Gandul.ro
Badanta din România care a UCIS un pensionar italian, de negăsit. „Procesul nu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă
Adevarul
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea...
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Digi24
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din...
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească extrădarea mercenarului din Dubai
Mediafax
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească...
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Badanta din România care a UCIS un pensionar italian, de negăsit. „Procesul nu poate continua”
Gandul.ro
Badanta din România care a UCIS un pensionar italian, de negăsit. „Procesul nu poate continua”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului ...
Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de 3 gărzi de persoană”
Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare! Gestul făcut de criminalul Andei, în ciuda faptului ...
Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare! Gestul făcut de criminalul Andei, în ciuda faptului că este dat în urmărire internațională
Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: ”E foarte ...
Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: ”E foarte suspect totul!”
Ei sunt noii concurenți de la Desafio: Aventura! PRO TV a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Ei sunt noii concurenți de la Desafio: Aventura! PRO TV a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Sergiu Opaeț, directorul unei școli, a murit la doar 35 de ani. Mesajul TULBURĂTOR pe care l-a postat ...
Sergiu Opaeț, directorul unei școli, a murit la doar 35 de ani. Mesajul TULBURĂTOR pe care l-a postat cu câteva zile înainte
Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj. Imaginile RARE au fost făcute publice!
Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj. Imaginile RARE au fost făcute publice!
Vezi toate știrile
×