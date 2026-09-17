Ce facultate va urma fiica lui Jorge și a Alinei Laufer. În ce domeniu vrea să profeseze Karina

Ce facultate va urma fiica lui Jorge și a Alinei Laufer. În ce domeniu vrea să profeseze Karina
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La ce facultate va merge Karina
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Alina Laufer a vorbit despre planurile de viitor ale fiicei sale, Karina, pe care o are din mariajul cu Jorge. Tânăra a ajuns la vârsta de 18 ani și se pregătește pentru o etapă importantă din viața sa, având deja în minte domeniul în care vrea să se specializeze.

Karina locuiește împreună cu mama sa și are o relație apropiată atât cu Alina Laufer, cât și cu tatăl ei, Jorge. În prezent, adolescenta este elevă în clasa a XII-a și se concentrează pe pregătirea pentru Bacalaureat, dar și pentru examenul de admitere la Facultatea de Medicină.

În această perioadă, Karina îi mai dă o mână de ajutor mamei sale cu frații mai mici, însă vedeta încearcă să nu îi pună prea multe responsabilități pe umeri. Aceasta are grijă de copiii mici, iar sprijinul primit din partea mamei și a fiicei sale celei mari este important, mai ales că soțul ei este implicat în proiecte care îi ocupă mult timp.

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„Kari, draga de ea, mă ajută cu copiii cât poate, dar nu vreau să pun multă presiune pe ea. Totuși, este în clasa a XII-a și are și un examen de admitere și un bacalaureat, care bat la ușă. O să dea la Medicină. Pentru Facultatea de Medicină se pregătește”, spune Alina Laufer pentru Click.ro.

Sursa foto: Social media

Ce spune Alina Laufer despre despre copiii ei

Pe lângă Karina, Alina Laufer mai are o pereche de gemeni în vârstă de cinci ani și o fetiță de un an. Viața cu patru copii presupune multă organizare, însă vedeta spune că maternitatea nu a făcut-o să renunțe la lucrurile care îi aduc bucurie.

Alina consideră că fiecare copil trebuie crescut ținând cont de personalitatea și nevoile sale. Experiența cu cei patru copii i-a arătat că, deși beneficiază de aceeași educație și cresc în aceeași familie, inclusiv gemenii pot avea temperamente și comportamente foarte diferite.

„Poți savura lucrurile mult mai bine când ai un copil, când vezi totul prin ochii lui. Eu nu am simțit niciodată că am renunțat la ceva ca să fiu mamă. Nici la mine ca femeie. Îmi place în continuare să mă îngrijesc, pe cât posibil. Normal că nu mai pot face lucrul acesta că atunci când nu aveam copii, sau cel puțin nu aveam atât de mulți copii. Cu puțină organizare și voință poți să le îmbini pe toate.

Trebuie, ca mama, să-ți aminteșți faptul că un copil are personalitatea lui, că fiecare copil e diferit, nu trebuie să faci niciodată comparații cu alți copii. Fiecare copil are modul lui de a se comporta. Pot să spun că la concluzia asta am ajuns. Am 4 copii, i-am crescut pe toți la fel și toți sunt diferiți în foarte multe privințe. Inclusiv gemenii care sunt de aceeași vârstă și crescuți în același mod.”, a povestit Alina Laufer.

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