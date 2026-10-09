Andra, copleșită de emoții după ce Eva a intrat în echipa PRO TV: „Suntem oficial colege!”

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Eva Măruță face un nou pas în lumea televiziunii, după ce a început filmările pentru o producție care va ajunge în curând pe micile ecrane. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță va apărea în serialul „Tati Time”, un proiect marca Pro TV, care continuă povestea personajelor cunoscute deja de public din filmele „Tati part-time” și „Tati Full-Time”. Pentru familia Măruță, momentul reprezintă o nouă etapă în parcursul artistic al Evei, care revine în fața camerelor de filmat într-o producție de televiziune.

De această dată, emoțiile sunt cu atât mai mari pentru Andra, care își vede fiica implicată într-un proiect realizat chiar de postul de televiziune unde artista este, la rândul său, una dintre vedetele consacrate. Cântăreața a fost alături de Eva în prima zi de filmări, ocazie cu care a putut observa îndeaproape începutul unei noi experiențe profesionale pentru fiica sa.

Eva Măruță, de la filmele de comedie la un nou proiect de televiziune

După experiențele cinematografice în care a jucat alături de actori cunoscuți, Eva Măruță își continuă activitatea în actorie prin intermediul serialului „Tati Time”. Producția vine în continuarea universului construit în jurul filmelor „Tati part-time” și „Tati Full-Time”, care au adus-o în atenția publicului și au familiarizat spectatorii cu personajele și întâmplările din această poveste.

„Eu și Eva suntem oficial colege. Eu, la «Românii au Talent», iar fata mea e Maya în noul serial «Tati Time», tot la Pro TV. Dacă știți ce emoții am eu la emisiune, să știți că piele de găină și inimă cât un purice am avut în prima ei zi de filmare. Offf, cât de repede trece timpul… Și ei mari se fac. Ce pot să mai zic? Să fie bine și mult succes întregii echipe! Hai cu Doamne ajută! Să iasă totul așa cum v-ați propus”, a spus Andra.

În noul serial, Eva o va interpreta pe Maya, personaj prin intermediul căruia va avea ocazia să își dezvolte experiența în fața camerelor de filmat. Chiar dacă este încă la începutul drumului în actorie, tânăra a acumulat deja experiență prin participarea la proiectele cinematografice anterioare.

Pentru Andra, începutul filmărilor are și o semnificație personală. Artista este obișnuită cu emoțiile scenei și ale televiziunii, însă rolul de mamă o pune într-o situație diferită. De această dată, nu propriul parcurs profesional se află în centrul atenției sale, ci experiența fiicei sale și oportunitățile pe care aceasta le are la o vârstă fragedă.

„Sunt o mamă mândră. Îl ador pe Alex Bogdan. Îmi place mult că face echipă acolo cu Eva, e al treilea proiect împreună. Mă bucur că Eva are un partener așa de nădejde, că are toată încrederea, îl știe, iar pentru evoluția ei este extraordinar”, a mai transmis artista.

Unul dintre elementele importante ale noii producții este revenirea lui Alex Bogdan în poveste. Actorul face parte din distribuția serialului și continuă colaborarea cu Eva Măruță, după ce cei doi au lucrat împreună și în filmele care au precedat această producție.

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