Celia face lumină, după ce a fost surprinsă cu soțul în aeroport: “Nu am avut puterea să depunem actele de divorț”

Luna trecută, o nouă separare a luat prin surprindere showbiz-ul românesc, iar protagoniștii erau chiar Celia și soțul său, Ardeli Ancuța. De curând, CANCAN.RO a surprins-o pe artistă alături de omul care i-a fost alături timp de 13 ani și de copii, în aeroport la Timișoara, proaspăt întorși dintr-o vacanță. Ne-am dus cu gândul la împăcarea anului, dar nu am vrut să ne pripim și am contactat-o pe Celia, care ne-a spus totul despre escapada cu Ardeli Ancuța. În următoarele rânduri veți afla dacă vedeta TV și fostul partener și-au mai dat o șansă.

Invitată în cadrul unui podcast, Celia (pe nume său real Cristina Ioana Socolan) a vorbit sincer și asumat despre divorțul de tatăl copiilor ei (Angelo Ioan și Sara-Maria). Artista și Ardeli Ancuța au fost căsătoriți timp de 13 ani, însă de-a lungul timpului au întâmpinat diferite probleme și chiar au fost de mai multe ori la un pas de divorț – în special după ce au devenit părinți.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă. Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a spus Celia în podcastul Dr.Love.

Celia a fost surprinsă alături de fostul soț

De curând, așa cum v-am spus, CANCAN.RO i-a surprins pe Celia și fostul soț, Ardeli Ancuța, proaspăt întorși dintr-o vacanță. Nu erau singuri, ci alături de cei doi copilași ai lor și se întorceau din Italia, cu multe bagaje. La prima vedere, totul părea că a revenit pe făgașul normal, arătau ca o familie unită, dar noi am contactat-o pe Celia pentru a afla exact despre ce este vorba.

Primele declarații ale Celiei după ce a fost văzută cu Ardeli Ancuța

Ca orice separare, procesul este unul dureros și necesită timp. Celia și-a deschis sufletul în fața noastră și a lămurit situația dintre ea și tatăl copiilor ei.

„Da, am plecat într-o vacanță specială la (Gardaland) Italia, dar și în Toscana, gândită oarecum special pentru copiii noștri, care au avut parte de stres în ultima perioadă, inclusiv din cauza despărțirii noastre. Așa cum s-a spus, din decembrie m-am separat de soțul meu, iar la final de martie, când am și lansat piesa „Până la Final”, am reînceput să discutăm mai liniștit. Versurile piesei ne-au înmuiat orgoliul amândurora, oarecum. Este adevărat că mi-am dorit din toată inima o iubire „până la final”. Nu știu cum vom gestiona totul de acum, însă momentele petrecute împreună alături de copii au fost un timp bun pentru a reflecta asupra relației noastre. Nu știm încă ce aduce viitorul și dacă vom avea puterea să reparăm și să reconstruim tot ceea ce s-a dărâmat în ultimele luni… dar vom vedea.”, a delcarat Celia pentru CANCAN.RO

Chiar dacă separarea a fost făcută din decembrie, niciunul dintre cei doi parteneri nu a avut putere să depună actele de divorț.

„Nici unul dintre noi nu a avut puterea să depună actele de divorț în aceste luni și amândoi am suferit enorm …”, a declarat Celia pentru CANCAN.RO

