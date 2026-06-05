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Anca Verma, cea mai bogată româncă din India, a devenit mamă pentru a treia oară! Primele imagini cu bebelușul

De: Emanuela Cristescu 05/06/2026 | 21:05
Anca Verma, cea mai bogată româncă din India, a devenit mamă pentru a treia oară! Primele imagini cu bebelușul
Anca Verma. Sursa foto Social media
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Anca Verma (38 de ani) trăiește din nou un moment de maximă emoție! Românca stabilită în India, cunoscută pentru viața ei de milionară și aparițiile din cercurile exclusiviste, a adus pe lume al treilea copil, un băiețel perfect sănătos. Blondina deja postat câteva fotografii cu micuțul.

Pe 3 iunie, milionara româncă a născut un băiețel perfect sănătos, care a primit numele de Anaditeshwar. Momentul este cu atât mai special cu cât micuțul a venit pe lume chiar în ziua aniversării căsătoriei părinților săi, Anca și Abhishek Verma.

„Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”, a transmis familia, odată cu publicarea fotografiilor.

Se pare că cel mai fericit este fratele mai mare, Aditeshwar, în vârstă de doar doi ani, care și-a întâmpinat frățiorul cu multă bucurie. În familie mai există și Nicolle, fiica Ancăi Verma, care va împlini 19 ani pe 1 iulie.

Cine este Anca Verma

Anca Verma, originară din România, s-a stabilit de mulți ani în India, unde este cunoscută în cercurile de elită. Căsătorită din 2006 cu omul de afaceri Abhishek Verma, românca locuiește într-o reședință impresionantă din New Delhi și duce un stil de viață exclusivist. Ea a spus că se simte foarte bine în India și că oamenii de acolo o apreciază și o primesc cu multă căldură.

Anca Verma
Anca Verma. Sursa foto Social media

„Viața în India este de lux. Aici avem aproape 103 de persoane care lucrează la noi în casă, pentru a avea grijă de nevoile noastre de zi cu zi. Oamenii din India iubesc și adoră familia mea.

Suntem o parte din patrimoniul cultural bogat al familiilor din India, unde am devenit o figură bine cunoscută în India socială, politică și în cercurile de afaceri. Este foarte dificil de a merge oriunde în India, fără a fi recunoscută. Uneori, femeile și copiii se apropie de mine pentru fotografii și autografe”, a spus ea.

De ce n-a vrut să intre în politică

Milionara a povestit că a primit oferte să intre în politica din India, dar că le-a refuzat pe toate pentru că dorește să își păstreze cetățenia română. Ea a spus că România continuă să fie în sufletul ei.

„În multe ocazii am primit oferte de a intra în politica din India, dar am refuzat, deoarece nu vreau să renunț la cetățenia română”, a mai spus Anca.

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