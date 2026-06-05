Marian Godină a decis să le răspundă celor care l-au acuzat că a participat la Survivor doar pentru bani. După trei luni petrecute în Republica Dominicană, polițistul nu s-a ferit să spună adevărul pe rețele de socializare.

Fostul concurent Survivor susține că nu înțelege de ce unii oameni sunt surprinși de faptul că banii au contat în decizia sa. Mai mult, Godină spune că multe dintre informațiile apărute despre suma încasată sunt false.

Marian Godină: „M-am dus pentru bani. M-ați prins!”

Godină a ales să răspundă comentariilor primite în ultimele zile. Acesta a explicat că nu a plecat de acasă pentru trei luni doar din dorința de aventură.

„Mă amuză că de fiecare dată când postez ceva despre Survivor apar oameni care, pe un ton de mare dezvăluire, mă acuză că m-am dus acolo pentru bani. Corect. M-ați prins. M-am dus pentru bani. În cazul în care cineva își imagina că mi-am luat concediu fără plată și i-am spus soției că plec trei luni de acasă să fac foamea, să-mi fie dor de familie și să arunc cu bețe și mingi prin Republica Dominicană doar de dragul aventurii, țin să-i dezamăgesc. M-am dus și pentru bani.”

A făcut lumină și în privința banilor încasați

Marian Godină a ținut să clarifice și speculațiile privind suma primită pentru participarea la Survivor.

„Și nu puțini. De fapt, mai mulți decât au scris toate site-urile care au publicat sume scoase din burtă. Partea cea mai interesantă este că sunt convins că majoritatea celor care mă critică ar fi mers și gratis, numai ca să-i vadă vecinii la televizor.”

Dincolo de bani, Marian Godină spune că experiența Survivor l-a pus în situații pe care nu le-a mai trăit niciodată. Acesta susține că nu și-a construit un personaj pentru camerele de filmat și că a preferat să rămână exact așa cum este în viața de zi cu zi.

„La Survivor am fost fix așa cum sunt eu, nu am încercat să cosmetizez nimic, de aceea am și făcut greșeli uneori. Am trăit experiența completă, am fost singurul concurent care nu a vorbit niciodată acasă și singurul care nu a avut ocazia să se tundă, să se bărbierească sau să se aranjeze. Am stat atâtea zile în exil, singur, doar eu cu gândurile mele. A fost și asta o experiență extraordinară pentru mine.”

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