Accident cumplit pentru un concurent Survivor în Republica Dominicană. Medicii i-au amputat parțial piciorul

Un incident dramatic petrecut în timpul filmărilor pentru ediția din Grecia a celebrului reality show „Survivor” a șocat publicul și echipa de producție. Unul dintre concurenți, tânărul Stavros Floros, în vârstă de 22 de ani, a fost implicat într-un accident extrem de grav în Republica Dominicană, accident care i-a schimbat complet viața. În urma rănilor severe suferite, medicii au fost obligați să îi amputeze o parte din picior pentru a-i salva viața.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, tragedia nu s-a produs în timpul unei probe sau al filmărilor oficiale ale emisiunii. Accidentul ar fi avut loc într-un moment de pauză, când concurentul ar fi ieșit la pescuit subacvatic cu harponul, o activitate populară în zona exotică unde se filmează competiția.

Care este starea de sănătate a lui Stavros Floros

În circumstanțe care sunt încă investigate de autorități, tânărul ar fi fost lovit violent de o ambarcațiune turistică aflată în mișcare. Impactul a fost devastator, iar rănile provocate au fost extrem de grave. Martorii spun că intervenția echipelor de salvare a fost una rapidă, iar producătorii emisiunii au mobilizat imediat personal medical pentru acordarea primului ajutor.

Stavros Floros a fost transportat de urgență la un spital din Republica Dominicană, unde medicii au început imediat intervențiile pentru stabilizarea stării sale. Primele informații medicale indicau faptul că viața concurentului era pusă în pericol, însă cadrele medicale au reușit să îl stabilizeze după mai multe proceduri complexe.

Cu toate acestea, amploarea leziunilor suferite la nivelul membrelor inferioare a devenit evidentă în orele următoare. Din cauza traumatismelor severe și a complicațiilor apărute, medicii au luat decizia dificilă de a amputa o parte din piciorul afectat. În plus, și celălalt picior a fost grav rănit, necesitând tratamente și intervenții suplimentare.

Surse apropiate producției susțin că întreaga echipă a emisiunii a fost profund afectată de cele întâmplate. În urma accidentului, producătorii au decis suspendarea temporară a filmărilor și oprirea difuzării show-ului până la clarificarea situației și finalizarea investigațiilor oficiale.

„Concurentul rămâne internat în spital în stare gravă, dar stabilă, și este în afara oricărui pericol. Până când cauzele incidentului nu vor fi investigate pe deplin, transmisia televizată a programului este suspendată”, a transmis echipa de producție.

