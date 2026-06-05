Andreea Bostănică și Ana Beregoi, „confruntare” în direct la CANCAN EXCLUSIV: “Mama ei a permis toată treaba asta! Mama ei a influențat-o. Așa a fost!”

Scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi este departe de a se fi încheiat. După altercația care a făcut valuri în mediul online și după acuzațiile grave lansate de ambele tabere, cele două protagoniste au oferit pentru CANCAN Exclusiv versiuni complet diferite ale evenimentelor. De la cine a provocat conflictul și până la scenele petrecute ulterior la spital, cele doua influencerițe se contrazic punct cu punct, fiecare susținând că spune adevărul.

Protagonistele scandalului care a șocat tot mediul online au oferit primele declarații pentru CANCAN Exclusiv. În timp ce Andreea afirmă că mama sa a încercat să evite scandalul și că ea a fost ținta agresiunilor și jignirilor, iar totul ar fi început înainte ca ea să intre în restaurant și a fost întâmpinată cu gesturi obsecene din partea surorilor Beregoi, Ana susține exact contrariul și o acuză pe mama influenceriței că ar fi alimentat conflictul încă din primele momente.

Ana Beregoi: „ Mama ei a influențat-o”

Andreea Bostănică: Mama mea a fost singura din acea încăpere care nu a permis să se întâmple o bătaie. Mama mea, în primul rând, când a văzut că încep să-mi arate degetul din mijloc, ele au început primele, ele m-au numit, au început să mă înjure, cuvinte foarte urâte. Mama mea mi-a zis „Andreea, hai să nu mai intrăm în restaurant, lasă că mâncăm în altă parte. Noi ne-am parcat mașina noastră în parcarea restaurantului și am vrut să iau cina cu familia mea, cu mama, cu mătușa, dar aparent, prin sticla restaurantului, pentru că e din sticlă, am primit scene obscene cu mâinile, înjurături, și mama mea mi-a zis, Andreea, hai să nu mai intrăm, că lasă, uite ce urât se comportă. Și am zis, nu, eu vreau să intru în restaurant.

Ana Beregoi: Nu a fost așa! Eu țin minte foarte clar cum maică-sa singură ne înjura pe noi și ne făcea cuvântul cu „c”, „t”, cum zicea ea pe Live, mai mult pe limba rusă ne înjura ca să nu se înțeleagă pe filmări, pentru că majoritatea care ne urmăresc sunt din România. Mama ei a permis toată treaba asta! Mama ei a influențat-o să intre Andreea, în restaurant și să vină la masa noastră. Așa a fost! Nu există ca mama ei să nu fi permis.

Andreea Bostănică: Dau să intru în restaurant și Ana Beregoi stătea în ușă. A început să mă injure: „Tu, du-te, du-te în Dubai…c..p… Nu știu ce. Uită-te la fața ta. O să-ți dau nu știu ce. Lasă că vezi tu. Eu sunt în restaurantul ăsta.” Eu mă uit așa și zic Doamne ce se întâmplă? Zic stai puțin, nu cred că o să-mi facă ceva pentru că sunt într-un loc public. Sunt într-un loc public și eram sigură că nu o să sare la bătaie.

Ana Beregoi: Ideea a fost așa. Ea a arătat toată treaba asta cu degetul și tot așa mai departe. După care dă să intre în restaurant și eu merg spre ea pentru că eu vedeam că ea venea spre noi. Ea se uita spre noi și a început să meargă cu geanta așa și cu telefonul așa. Maică-sa era cu telefonul în mână, pentru că ele se îndreptau spre mall de fapt. Când ne-au văzut pe noi au zis să intre în restaurant. Ele nu au intrat să mănânce. Nu au intrat să mănânce, nu au intrat să se salute, cum a zis ea. Și i-am zis nu-ți permiți. I-am zis așa, nu-ți permiți să ne arăți cu degetul și să ne înjuri. Pentru că a fost destul tot ce ai făcut până acum. Ea a trecut, parcă nici nu m-a văzut și se duce direct spre Iuliana. Și începe la Iuliana cu scandal.

Andreea Bostănică: La care Ana Beregoi se ridică în picioare. Toată lumea care spune în comentarii că mint, dragilor, abia aștept să apară camerele de filmări. Abia aștept să apară camerele de filmări și să vedeți totul. Se ridică Ana și îmi zice, da, se ridică Ana în picioare. Iubitul ei pe fundal stă și se uită foarte agresiv la mine și îmi spune „ce cauți tu aici, ieși afară, că nu știu ce, c, p, cu niște prostii foarte mari. Eu deja mă uit la mama mea și îi zic, te rog, mama, zi lumătușa mea să filmeze, că ei sunt agresivi. Mie mi-era frică de băiatul ăla.

Ana Beregoi: Ele au început de mult să filmeze. Ele vă cunosc mașina? Dar mașina aia era parcată, nu avea cum să fie o coincidență, pentru că erau multe alte parcări. Adică era o parcare destul de mare și ele nu veneau la restaurant, ele plecau spre mall. Pentru că, la un moment dat, ele s-au întors fix când erau aproape de intrarea la mall și ele atunci s-au întors.

Ana Beregoi: „Sunt în șoc pentru și-a permis să zică asta”

Conflictul nu s-a oprit însă la scena din restaurant. Cele două își dispută inclusiv ceea ce s-ar fi întâmplat ulterior, la spital. Andreea Bostănică susține că a auzit o conversație între Ana Beregoi și medicii care o consultau, în timp ce artista neagă categoric această versiune și afirmă că singurul lucru pe care l-a cerut personalului medical a fost să fie mutată din apropierea celei cu care tocmai avusese conflict.

Andreea Bostănică: Nu vrei să recunoști ce ai făcut în spital? Ana Beregoi a zis în live, eu eram în spital, și ea era peste o folie din asta, un paravan. Eram una lângă alta și aud cum îi zice doctorului, „vă rog, scrieți-mi pe foaia că am lovituri, că m-a lovit.” Și doctorul îi spune, „păi dar nu ai absolut nimic la cap, Ana Beregoi, nu ai absolut nimic la cap, domnișoară”. Și ea a început să plângă și să zică, „nu, chemați-o pe mama mea, vă rog, să scrieți pe foaia că eu am lovituri”, și doctorul îi spune, „domnișoară Ana Beregoi, sunteți în regulă, nu aveți lovituri.”

Ana Beregoi: Eu nu am zis asta absolut deloc. Tot ce a fost, a fost când m-a pus lângă ea și am început să plâng, eu tremuram și ziceam, „vă rog frumos, luați-mă de aici că mi-e frică”. Dar de doctor, eu doar am rugat, că mă întrebau, vrei să-ți fac control, să vedem la cap, ești pregătită să mergem, să vedem ce ai la cap? Și am zis că da, că sunt pregătită, hai să mergem. Nu a fost nicio chestie de genul să-mi scrie… Mă rog, era de așteptat să facă, să scoată iarăși aberații și chestii de genul ăsta, pentru că ea asta a făcut până acum. Dar sunt în șoc pentru ca ea și-a permis să zic asta. Adică să-mi scrie mie doctorul că am mai multe lovituri la cap, când se vede clar oricum că am fost lovită și că am și ochiul umflat, și zgrieturi, și aparatul e stricat. Adică nu cred că era cazul să-I zic doctorului ce să facă.

Andreea Bostănică: Eu nu m-am certat, eu stăteam, mă durea capul. Dar ea țipa, „du-te în Dubai, c.., p.., s… Deci niște prostii de tot. Deci ea, care zice că e bolnavă și nu știe ce și că s-a simțit rău, avea puterea să țipe și să mă injure. Foarte amuzant, foarte interesant.

Ana Beregoi: Nu a fost așa ceva. Nu a fost așa ceva. Nu a fost. Eu stăteam și ascultam cum ea țipa, dar că nu reușeam să înțeleg ce țipă, pentru că îmi dădeam seama că vorbește cu mama ei despre mine sau o chestier de genul ăsta. Dar nu înțelegeam nimic pentru că nu aveam aparatul.

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