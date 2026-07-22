BANC | ”Dezbracă-te, tinere! Doar nu te rușinezi la medic”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc spumos, perfect pentru a-ţi ridica starea de spirit. O doctoriţă îi spune pacientului că nu există motiv de ruşine în a se dezbrăca pentru consult. Răspunsul lui te va face să râzi în hohote!

-Dezbracă-te, tinere! Doar nu te rușinezi la medic!

-Doamna doctor, acesta e cel mai ciudat control oftalmologic din viața mea!

Alte bancuri amuzante

Tatăl este chemat la școală:

– Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul încercând să o omor.

– Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie și văzând în cadă un crocodil pictat, de frică, am ieșit printr-o ușă pictată…

Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul și îi spune acestuia:

− Vreau să mă pictezi cu cercei cu diamante, un colier cu un smarald imens, brățări din aur și o broșă frumoasă cu rubine în piept!

− Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtați nici una dintre aceste giuvaeruri!

− Știu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e precară, iar soțul meu e cu secretara. Iar când voi inchide ochii, sunt sigură că ei se vor căsători și vreau ca aia să caute acele bijuterii!

Un arab intră în magazinul unui evreu și cere sutiene de culoare neagră.

Evreul, mirosind o afacere bună, îi spune că sutienele negre sunt rare, că i-au rămas doar câteva și îi cere 40 de euro pe bucată.

Arabul cumpără 6 bucăți, dar revine peste câteva zile și mai cere două duzini.

Evreul îi spune că marfa este din ce în ce mai rară și i le vinde cu 50 de euro bucata.

După o lună, arabul revine și cumpără toate sutienele rămase, plătindu-le de data aceasta cu 60 de euro bucata.

Evreul, ros de curiozitate, îl întreabă ce face cu atâtea sutiene negre, la care arabul îi răspunde:

– Le tai în două și din jumătățile obținute fac fesuri mici, negre, pe care le vând evreilor cu 100 de euro bucata.

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