Femeia rănită de drona rusească în Galaţi povesteşte coşmarul prin care a trecut: ”Atunci s-a propagat şi mai tare incendiul”

Femeia din Galaţi care s‑a trezit în toiul nopţii cu o dronă rusească prăbuşită în apartament a rememorat clipele în care a încercat să îşi salveze viaţa şi, mai ales, pe cea a copilului ei de 14 ani.

Locuinţa a fost distrusă complet, însă cei doi au supravieţuit, iar povestea lor a impresionat‑o pe Romina Gingaşu, soţia lui Piero Ferrari, care le‑a oferit un apartament nou. Gestul a venit într‑un moment în care familia pierduse totul, dar rămăsese împreună printr‑o întâmplare pe care Angela o numeşte „o minune”.

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Angela povesteşte că s‑a trezit în timp ce blocul se zgâlţâia violent.

„M-am trezit direct se zgâlţâia blocul, vibra. Tavanul deja căzuse. Ardea, deci focul deja era când eu m-am ridicat din pat, când am sărit”, a spus ea.

În primele secunde a crezut că este cutremur, însă flăcările care au cuprins rapid apartamentul au făcut-o să înţeleagă că se confruntă cu un pericol mult mai mare. În mijlocul haosului, singura ei grijă a fost copilul.

„Mă interesa copilul. Să deschid uşa, să am cale deschisă, copilul, vorbeam cu el îi spuneam doar atât: ieşi afară, ieşi afară şi vino spre mine. El spunea că nu pot. El s-a trezit direct în foc. Când a deschis uşa a dat direct în incendiu”, a relatat Angela.

A reuşit totuşi să formeze numărul de urgenţă, deşi mâinile îi tremurau.

„Când am sărit, am întins mâna după telefon şi zic sun la 112. Şi mi-a luat ceva timp până am reuşit, nu nimeream tastele. Îmi tremura şi vocea, nici nu puteam să..deci nu, era rău, era rău. Îmi închipuiam cât de rău e, dar acum am înţeles şi pe pielea mea că e rău”, a spus ea.

Fiul ei e încă în alt spital

Femeia şi copilul au încercat să se adăpostească pe palier, însă incendiul s‑a extins rapid.

„Noi ne-am aşezat acolo pe palier, jos pe scară. Am zis: asta e. Şi tavanul a mai căzut o dată. Atunci s-a propagat şi mai tare incendiul. Am început să cobor şi pompierii ne-au găsit coborând aşa, încet, încet pe scări, cum puteam noi”, a povestit Angela.

Cei doi au fost transportaţi la spitale diferite şi, de atunci, comunică doar printr‑un telefon recuperat din ruine.

„Eu mă bucur că suntem bine, că putem vorbi cu oamenii, că copilul meu este sănătos. Asta mă bucură. Am reuşit să scăpăm de acolo şi restul o să vedem, le reparăm”, a spus ea.

Când vor fi externaţi, Angela şi fiul ei vor merge direct într‑o locuinţă nouă. Romina Gingaşu, soţia miliardarului italian Piero Ferrari, a decis să le ofere un apartament complet pregătit pentru a fi locuit.

„Eu acum cinci minute am primit video cu locuinţa curată şi îi aşteaptă o casă nouă frumoasă. Doamna, evident nu vrea să mai stea la etajul 10 din cauza traumei şi atunci am căutat pe alt nivel, între doi şi trei sau unu. Din cauza traumei şi-au dorit să stea cât mai departe de acea zonă”, a explicat ea.

Angela şi fiul ei sunt primele victime ale unei drone ruseşti care a căzut pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Pe lângă sprijinul primit din partea familiei Ferrari, atât ei, cât şi ceilalţi locatari afectaţi vor beneficia de despăgubiri de până la 30.000 de lei din partea Guvernului.

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