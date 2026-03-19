Andreea Popescu, Jador și Celia, divorțații anului! Celebrul astrolog explică valul despărțirilor din showbiz + Care sunt zodiile vizate

De la începutul anului, showbizul românesc e lovit de un adevărat cutremur sentimental. Despărțiri și divorțuri pe bandă rulantă, cupluri care păreau de neclintit se destramă unul după altul, iar lista pare că se lungește de la o zi la alta. Și asta în condițiile în care suntem abia în luna martie! Coincidență sau nu, 2026, anul Calului de Foc, vine cu tensiuni, decizii luate la nervi și adevăruri care nu mai pot fi ascunse. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, astrologul Nicoleta Ghiriș explică ce se întâmplă, de fapt, în spatele acestui val de despărțiri.

Astrologul atrage atenția și asupra zodiilor cele mai vizate în acest an tensionat din punct de vedere relațional. Nativii din zodia Cocoș (1969, 1981, 1993) se pot confrunta cu conflicte și posibile separări, în timp ce și cei născuți în zodia Cal (1990, 2002), dar și Șobolan (1984, 1996) — aflați în opoziție cu energia anului — sunt predispuși la schimbări importante în viața de cuplu și decizii radicale.

Astrologul explică valul de despărțiri: „Nemulțumirile explodează”

„În astrologia chineză, anul 2026, după cum știm, este anul Calului de Foc și combinația asta de energie de foc, și calul conține energie de foc yang, poate să fie responsabilă cu neplăceri, de asemenea cu anumite despărțiri, nemulțumire pe toate planurile, o nemulțumire generală, mai ales în relații. Energia aceasta a calului, fiind extrem de puternică, de înflăcărată, o să vedem că ne predispune și la conflicte publice, dar și la decizii mai radicale, de separare. S-ar putea să vedem decizii mai rapide în anul acesta, luate la nervi sau să fim mai agitați și de asemenea să pornim anumite conflicte extraordinar de intense. S-ar putea ca emoțiile, lucrurile ascunse, nemulțumirile transmise an de an sau secrete să explodeze și să iasă cumva la suprafață. De asemenea, s-ar putea ca dacă o relație chiar nu funcționează sau nu știu, n-a funcționat, să pună capăt anul acesta. O să căutăm foarte mult libertatea, să fim mai independenți într-un an de Cal de Foc și astfel să și plecăm foarte repede dintr-un loc în care nu ne simțim așa cum ne dorim noi. E un an care are un surplus de energie, de foc și având o energie amplificată la puterea a doua, s-ar putea ca și nerăbdarea și imposibilitatea să își găsească locul. Niște zodii, să amintim, care ar putea să sufere schimbări majore: este vorba despre Cocoș, care are și o energie de ceartă, dispute, de separare, dar să nu uităm și de nativii Cal, nativii Șobolan, care sunt în opoziția energiei anului și care ar putea să anunțe anumite dispute pe plan relațional”

Cuplurile care s-au destrămat la început de an

Suntem abia în luna martie, iar lista despărțirilor din showbiz continuă să crească de la o zi la alta. Cupluri care păreau solide își anunță separarea unul după altul, iar începutul de an se conturează deja ca unul al rupturilor și al deciziilor radicale în viața personală a vedetelor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Relație de 15 ani, căsnicie de 10, trei copii și o viață care, din exterior, părea desprinsă dintr-un tablou perfect de familie. Cel puțin așa se vedea pe rețelele de socializare. În spatele imaginilor însă, lucrurile nu mai erau de mult atât de liniștite. În ultima perioadă, Andreea a început să vorbească tot mai des, în podcasturi, despre sacrificiile făcute pentru ca soțul ei să-și urmeze cariera și să ajungă campion mondial la dansuri, semn că dezechilibrul era deja acolo.



Deși nu au dezvăluit adevăratul motiv al despărțirii, în jurul cazului sunt numeroase discuții. Potrivit surselor CANCAN.RO, ruptura ar fi fost accelerată de apariția unei a treia persoane în ecuație, nimeni altul decât Dan Alexa. Andreea, născută în 1981, este zodia Șobolan în zodiacul chinezesc.

Celia și Ardeli Ancuța

Un alt cuplu care a șocat zilele trecute este cel format din Celia și soțul ei, după 13 ani de căsnicie. Fără scandal și fără acuzații directe, artista a explicat totul într-o singură frază: s-a pierdut pe ea încercând să fie o soție bună.

Cei doi au împreună doi copii, iar povestea lor părea una stabilă, mai ales după perioada în care s-au mutat în Australia, departe de ochii publicului. Între timp, Celia a revenit în muzică, după o pauză lungă, semn că viața ei intră într-o nouă etapă. Artista este născută în 1981 și este zodia Șobolan în zodiacul chinezesc

.Jador și Oana Ciocan

Relația dintre Jador și Oana Ciocan s-a terminat la doar 9 luni după ce aceasta a adus pe lume primul lor copil, deși, în aparență, formau o familie perfectă. Povestea lor a fost însă marcată de episoade tensionate încă dinainte de nuntă, când Oana ar fi plecat de acasă și l-ar fi blocat pe artist. Problemele nu s-au stins, iar în ultima perioadă s-au adâncit vizibil.

Primele semne clare au apărut chiar de Valentine’s Day, când Jador nu i-a fost alături într-un moment dificil, alimentând speculațiile. În final, relația a cedat, iar despărțirea pare să fi venit ca o consecință a tensiunilor acumulate în timp.

Răzvan și Ema – Insula Iubirii

Relația dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, cunoscuți din Insula Iubirii, s-a încheiat definitiv după ani marcați de tensiuni și încercări repetate de împăcare. Deși au devenit părinți și au pozat o vreme în familia perfectă, realitatea din spatele imaginilor a fost cu totul alta. Răzvan a recunoscut public că relația lor a fost măcinată de reproșuri constante, „zile întregi de certuri și discuții”, dar și de presiunea uriașă venită odată cu expunerea.

Deși au încercat să repare lucrurile, cei doi au ajuns la concluzia că nu mai sunt compatibili, iar despărțirea a venit după ani în care au trăit, după cum chiar el a spus, „ca într-un rollercoaster”.

Andreea Bostănică și Abush

Despărțirea dintre Andreea Bostănică și Abush, după aproximativ doi ani de relație, s-a transformat rapid într-un adevărat război public. Influencera a apărut în lacrimi și a acuzat infidelitatea, în timp ce Abush a negat inclusiv existența relației și a cadourilor spectaculoase pe care ea le-a afișat în online. De atunci, conflictul dintre cei doi s-a mutat în spațiul public, cu acuzații, replici și versiuni total diferite ale aceleiași povești.

Ruxandra Luca și misteriosul chirurg

Pentru Ruxandra Luca, începutul de an a venit cu lovituri pe toate planurile. După ce a fost surprinsă de paparazzi CANCAN.RO într-un moment intim, pe bancheta din spate a unei mașini, alături de un chirurg căsătorit, viața vedetei a intrat într-o zonă de turbulență totală. Scandalul a avut efecte nu doar în plan de imagine, ci și profesional, fiind pusă pe „hold” de Antena 1, iar în plan personal lucrurile par să se fi rupt definitiv. Indiciile au apărut discret în online, unde Ruxandra a șters orice urmă a misteriosului partener din fotografii, semn că relația s-a încheiat.

Florin Prunea și Lidia

Povestea dintre Florin Prunea și soția sa, Lidia, a ieșit la suprafață abia anul acesta, deși ruptura pare mult mai veche. După o căsnicie de peste 30 de ani, cei doi nu sunt oficial divorțați, însă relația este, în mod evident, încheiată, mai ales că fostul portar și-a asumat deja public o nouă relație, cu Lăcrămioara.

Scandalul a izbucnit după ce Lidia a decis să rupă tăcerea și să-și spună propria versiune, acuzând că totul ar fi pornit de la apariția în viața lor a Lăcrămioarei, despre care susține că ar fi existat în viața lui Prunea de ani de zile, încă din perioada în care acesta activa la Iași.

