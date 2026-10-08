Mihai Trăistariu, atac fără precedent la artiștii care „își cumpără” succesul: „Stau ca popândăii în sală pentru că au fost plătiți”

Mihai Trăistariu: Artiștii din ziua de azi folosesc tot felul de tertipuri ca să iasă în față. Își cumpără public ca să umple sălile de spectacole. Există firme la București care vând public și nu e o glumă. Interesați-vă și o să vedeți. Ca să aibă sala plină cu 4.000 de oameni, 3.500 îi cumpără, cu 100 de lei omul, și atunci se laudă că au umplut sala. Așa funcționează, la numele mari mă refer. Deci totul e o păcăleală. Își cumpără vizualizări pe Facebook, milioane de vizualizări, ca să anunțe a doua zi: „Mulțumim din suflet. Piesa noastră de ieri până azi are 5 milioane”. Și dacă te uiți la Céline Dion, Lady Gaga și cei care mai lansează piese, au 500.000 a doua zi. Dar românii au 5 milioane într-o zi. Deci vor să păcălească cu orice preț. Își cumpără pagini gata făcute cu un milion de urmăritori. Sunt firme care ți le vând de-a gata, doar îi schimbă numele, și atunci ai deja un milion de români în pagină. Doar îți pui numele de scenă sau îți cumperi urmăritori de-a dreptul și ți-i fac cam în trei luni. Foarte mulți artiști fac asta, nu mai zic cine, o grămadă. Și au cumpărat urmăritori, aveau 4.000, 5.000 și au zis: „Bă, vreau și eu un milion”. Și au apelat la firme care le fac, prin diverse metode, să aibă un milion de urmăritori. Totul e fake azi. Este cel mai fake showbiz pe care l-am întâlnit vreodată. Și n-aș fi crezut că îl trăiesc. Adică n-ai cu ce să te lupți. Cei care vin cu bani își cumpără urmăritorii, își cumpără rețelele, TikTok-ul, Instagram-ul, Facebook-ul, toate au câte un milion, dar ei n-au nici o mie de fani. Își cumpără vizualizări pe YouTube, 700 de euro costă.

„Generația nouă nu este grozav de talentată”

Mihai Trăistariu: M-am uitat și eu pe toate site-urile pe Google. Dacă dai căutare „vizualizări cumpărate”, și în română, și în engleză găsești. Atât. Un milion de vizualizări pe YouTube sunt 700 de euro. Și ăștia sunt disperați și anunță iarăși a doua zi câte vizualizări au, mă rog. Unii își cumpără întruna și, după ce piesa a expirat, după un an încă își mai cumpără ca să facă 100 de milioane. Să se laude după aia: „Piesa noastră a ajuns la 100 de milioane”. În fine, asta e altceva, dar tot acolo e. Deci artiștii noștri asta fac astăzi. Nu se mai folosesc de talent, dar pot să folosească toate mijloacele ca să iasă în față, să domine clasamentele la modul fake, adică fals. Și atunci n-ai cu cine te lupta. Partea bună e că noi, ăștia mai vechi, printre care mă încadrez și eu, avem numele format. Eu am în fiecare weekend concerte. Până la Revelion n-am niciun weekend gol. Abia în ianuarie mă odihnesc. Adică pe noi ne cheamă pentru că suntem, în ghilimele, legende. Și avem numele format. Am avut hituri destule și așa. Dar cei care apar acum, de un an, cinci ani, zece ani încoace, exact asta fac. Adică promovare online. Asta nu e promovare. Asta e cumpărare de succes, care e un succes fals și probabil convinge pe unii români să asculte muzica lor în felul ăsta.

„Talentul muzical poate să fie zero astăzi și poți să ajungi online foarte bine dacă bagi bani”

Mihai Trăistariu: Deci în mediul online se fură în mediul online tot. Îți construiești numele în mod fals, fără să fii talentat. Asta vreau să punctez. Nu trebuie să fii un talent azi, că nici nu prea mai sunt.În afară de Theo Rose, Andrei Bănuță și încă, nu știu, Irina Rimes sau ceva, cinci-șase artiști, generația nouă nu e grozav de talentată. Dar au învățat șmecheriile astea. Nu mai sunt cu albume, cum era pe vremuri, să-ți auzi muzica la radio, nu. Nici nu se mai duc la emisiuni TV. Din ce vorbesc cu producătorii TV, primesc refuzuri de la artiști de 20-25 de ani că ei nu mai merg la TV, că e bătrânicios. E „băbăcește” să te duci la TV. Și atunci ei se promovează numai în mediul online. Adică numai noi, ăștia de la 40, 50, 60 de ani, mai mergem la emisiuni TV. Deci cam așa s-a ajuns. Asta vreau să punctez: talentul muzical poate să fie zero astăzi și poți să ajungi online foarte bine dacă bagi bani, dacă te folosești de pagini cumpărate, rețele de socializare cumpărate, urmăritori cumpărați și vizualizări cumpărate. Și public cumpărat. N-aș fi crezut până n-am vorbit cu colegi care mi-au zis: „Stai liniștit, că cutărescu nu ar fi umplut Sala Palatului” sau „cutăreasca” sau… „dacă nu-și cumpăra de la firmele specializate”. Se cumpără public. Și stau acolo ca popândăii în sală pentru că au fost plătiți să vină la concert. Eu am rămas mască. În fine, așa funcționează. Deci nu-ți mai trebuie talent. Îți trebuie acest mediu online și să-l manevrezi cum trebuie.

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