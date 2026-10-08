Mihai Trăistariu, atac fără precedent la artiștii care „își cumpără” succesul: „Stau ca popândăii în sală pentru că au fost plătiți”

Mihai Trăistariu, atac fără precedent la artiștii care „își cumpără” succesul: „Stau ca popândăii în sală pentru că au fost plătiți”
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover
„Talentul muzical poate să fie zero astăzi și poți să ajungi online foarte bine”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mihai Trăistariu lansează acuzații dure la adresa showbizului românesc și susține că unii artiști își cumpără nu doar vizualizările și urmăritorii din mediul online, ci și publicul de la concerte.
Declarațiile lui Mihai Trăistariu vin într-un moment în care întreaga industrie muzicală este din nou în centrul atenției, după scandalul în care a fost implicat trapperul Ian. Incidentul de la Arenele Romane, unde artistul a fost filmat în timp ce urina pe scenă, a provocat un val de reacții în showbiz, iar cazul a ajuns inclusiv în atenția Poliției Capitalei.

„Asta este cumpărare de succes, care este un succes fals”

Pe fondul acestui scandal, Trăistariu vorbește însă despre o problemă pe care o consideră mult mai amplă și care, spune el, nu ține doar de un artist sau de un incident izolat, ci de felul în care funcționează astăzi industria muzicală. În opinia lui, succesul poate fi construit artificial prin bani, vizualizări, urmăritori și chiar prin public cumpărat.
„Se cumpără public. Și stau acolo ca popândăii în sală pentru că au fost plătiți să vină la concert. Eu am rămas mască”, susține Mihai Trăistariu.
Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„Se cumpără public! Eu am rămas mască”

Mihai Trăistariu: Artiștii din ziua de azi folosesc tot felul de tertipuri ca să iasă în față. Își cumpără public ca să umple sălile de spectacole. Există firme la București care vând public și nu e o glumă. Interesați-vă și o să vedeți. Ca să aibă sala plină cu 4.000 de oameni, 3.500 îi cumpără, cu 100 de lei omul, și atunci se laudă că au umplut sala. Așa funcționează, la numele mari mă refer. Deci totul e o păcăleală. Își cumpără vizualizări pe Facebook, milioane de vizualizări, ca să anunțe a doua zi: „Mulțumim din suflet. Piesa noastră de ieri până azi are 5 milioane”. Și dacă te uiți la Céline Dion, Lady Gaga și cei care mai lansează piese, au 500.000 a doua zi. Dar românii au 5 milioane într-o zi. Deci vor să păcălească cu orice preț. Își cumpără pagini gata făcute cu un milion de urmăritori. Sunt firme care ți le vând de-a gata, doar îi schimbă numele, și atunci ai deja un milion de români în pagină. Doar îți pui numele de scenă sau îți cumperi urmăritori de-a dreptul și ți-i fac cam în trei luni. Foarte mulți artiști fac asta, nu mai zic cine, o grămadă. Și au cumpărat urmăritori, aveau 4.000, 5.000 și au zis: „Bă, vreau și eu un milion”. Și au apelat la firme care le fac, prin diverse metode, să aibă un milion de urmăritori. Totul e fake azi. Este cel mai fake showbiz pe care l-am întâlnit vreodată. Și n-aș fi crezut că îl trăiesc. Adică n-ai cu ce să te lupți. Cei care vin cu bani își cumpără urmăritorii, își cumpără rețelele, TikTok-ul, Instagram-ul, Facebook-ul, toate au câte un milion, dar ei n-au nici o mie de fani. Își cumpără vizualizări pe YouTube, 700 de euro costă.

„Generația nouă nu este grozav de talentată”

Mihai Trăistariu: M-am uitat și eu pe toate site-urile pe Google. Dacă dai căutare „vizualizări cumpărate”, și în română, și în engleză găsești. Atât. Un milion de vizualizări pe YouTube sunt 700 de euro. Și ăștia sunt disperați și anunță iarăși a doua zi câte vizualizări au, mă rog. Unii își cumpără întruna și, după ce piesa a expirat, după un an încă își mai cumpără ca să facă 100 de milioane. Să se laude după aia: „Piesa noastră a ajuns la 100 de milioane”. În fine, asta e altceva, dar tot acolo e. Deci artiștii noștri asta fac astăzi. Nu se mai folosesc de talent, dar pot să folosească toate mijloacele ca să iasă în față, să domine clasamentele la modul fake, adică fals. Și atunci n-ai cu cine te lupta. Partea bună e că noi, ăștia mai vechi, printre care mă încadrez și eu, avem numele format. Eu am în fiecare weekend concerte. Până la Revelion n-am niciun weekend gol. Abia în ianuarie mă odihnesc. Adică pe noi ne cheamă pentru că suntem, în ghilimele, legende. Și avem numele format. Am avut hituri destule și așa. Dar cei care apar acum, de un an, cinci ani, zece ani încoace, exact asta fac. Adică promovare online. Asta nu e promovare. Asta e cumpărare de succes, care e un succes fals și probabil convinge pe unii români să asculte muzica lor în felul ăsta.

„Talentul muzical poate să fie zero astăzi și poți să ajungi online foarte bine dacă bagi bani”

Mihai Trăistariu: Deci în mediul online se fură în mediul online tot. Îți construiești numele în mod fals, fără să fii talentat. Asta vreau să punctez. Nu trebuie să fii un talent azi, că nici nu prea mai sunt.În afară de Theo Rose, Andrei Bănuță și încă, nu știu, Irina Rimes sau ceva, cinci-șase artiști, generația nouă nu e grozav de talentată. Dar au învățat șmecheriile astea. Nu mai sunt cu albume, cum era pe vremuri, să-ți auzi muzica la radio, nu. Nici nu se mai duc la emisiuni TV. Din ce vorbesc cu producătorii TV, primesc refuzuri de la artiști de 20-25 de ani că ei nu mai merg la TV, că e bătrânicios. E „băbăcește” să te duci la TV. Și atunci ei se promovează numai în mediul online. Adică numai noi, ăștia de la 40, 50, 60 de ani, mai mergem la emisiuni TV. Deci cam așa s-a ajuns. Asta vreau să punctez: talentul muzical poate să fie zero astăzi și poți să ajungi online foarte bine dacă bagi bani, dacă te folosești de pagini cumpărate, rețele de socializare cumpărate, urmăritori cumpărați și vizualizări cumpărate. Și public cumpărat. N-aș fi crezut până n-am vorbit cu colegi care mi-au zis: „Stai liniștit, că cutărescu nu ar fi umplut Sala Palatului” sau „cutăreasca” sau… „dacă nu-și cumpăra de la firmele specializate”. Se cumpără public. Și stau acolo ca popândăii în sală pentru că au fost plătiți să vină la concert. Eu am rămas mască. În fine, așa funcționează. Deci nu-ți mai trebuie talent. Îți trebuie acest mediu online și să-l manevrezi cum trebuie.

NU RATA: Mihai Trăistariu, tun financiar pe timp de vară! A încasat aproape 100.000 de euro în câteva luni: „Trebuie refăcut tot”

CITEȘTE ȘI: Probleme pentru Mihai Trăistariu după ce a ținut post negru cu apă: „Eram aproape de starea de leșin”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ionela, feblețea Jaguarului, l-a făcut praf pe Prințul Marco: „Am senzația că a scăpat din lesă”
Ionela, feblețea Jaguarului, l-a făcut praf pe Prințul Marco: „Am senzația că a scăpat din lesă”
Prințul Marco de la Insula Iubirii, în vizorul Denisei Despa: „Încearcă să se dea cine nu e”
Prințul Marco de la Insula Iubirii, în vizorul Denisei Despa: „Încearcă să se dea cine nu e”
Casa Adrianei Iliescu, vandalizată! Pagube, acuzații și un război care s-a mutat în sala de judecată
Casa Adrianei Iliescu, vandalizată! Pagube, acuzații și un război care s-a mutat în sala de judecată
Mincu s-a căsătorit civil, în mare secret! Comediantul face primele declarații în calitate de proaspăt însurățel
Mincu s-a căsătorit civil, în mare secret! Comediantul face primele declarații în calitate de proaspăt însurățel
Marina Almășan, ipoteză uluitoare în cazul morții lui Victor Socaciu: „Un om care suferise un transplant nu trebuia lăsat la concert în plină pandemie”
Marina Almășan, ipoteză uluitoare în cazul morții lui Victor Socaciu: „Un om care suferise un transplant nu trebuia lăsat la concert în plină pandemie”
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
Gandul.ro
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Mediafax
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mirela Vaida, din nou în centrul unui scandal grav. A fost amenințată cu moartea și a mers la Poliție
Click.ro
Mirela Vaida, din nou în centrul unui scandal grav. A fost amenințată cu moartea și a mers la Poliție
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă
Digi24
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor.ro
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
go4it.ro
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
Gandul.ro
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.