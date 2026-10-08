Surpriză la 13 ani de la moartea lui Nae Nicolae! Văduva și copiii milionarului ucis de tren au moștenit o adevărată „mină de aur”

Surpriză la 13 ani de la moartea lui Nae Nicolae! Văduva și copiii milionarului ucis de tren au moștenit o adevărată „mină de aur”
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Au trecut 13 ani de când Nae Nicolae, supranumit „Regele imobiliarelor”, și-a găsit sfârșitul într-un accident cumplit, după ce Bentley-ul său a fost spulberat de un tren. Milionarul a lăsat în urmă o soție, trei copii și o avere impresionantă, construită în special din afaceri cu terenuri. Numai că, la mai bine de un deceniu de la tragedie, numele familiei sale continuă să apară în documente oficiale legate de proprietăți întinse din apropierea Capitalei. CANCAN.RO a descoperit că văduva și cei trei copii figurează, împreună, în acte guvernamentale, cu un teren de nu mai puțin de 40.000 de metri pătrați în Ilfov. Iar surpriza este că această proprietate ținută la secret a ieșit la iveală în documentele întocmite pentru construirea unei autostrăzi!

La 17 iulie 2013, România era zguduită de moartea unuia dintre cei mai cunoscuți milionari din apropierea Bucureștiului. Nae Nicolae, un om de afaceri care făcuse avere din tranzacții imobiliare și care se învârtea în cercurile unor personaje celebre, și-a pierdut viața la o trecere la nivel cu calea ferată de pe Șoseaua Petricani. Bentley-ul pe care îl conducea a fost izbit violent de o locomotivă și târât sute de metri. Impactul a fost mortal.

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Așa arăta mașina condusă de Nae Nicolae după ce a fost lovită de tren

Dincolo de tragedia care a ținut prima pagină a ziarelor, Nae Nicolae era cunoscut pentru proprietățile sale și pentru tranzacțiile cu terenuri din zona de nord a Capitalei. De altfel, afaceristul fusese supranumit „Regele imobiliarelor”, iar moartea sa a ridicat inevitabil întrebări despre averea rămasă în familie.

La 13 ani distanță, CANCAN.RO a făcut o descoperire chiar în documentele Guvernului, și readuce în atenție patrimoniul familiei Nicolae.

A ținut ascunsă o ”livadă” de 500.000 de euro

Într-o anexă oficială publicată în cadrul procedurilor de expropriere pentru Autostrada A0 Nord, figurează un teren cu o suprafață impresionantă: 40.000 de metri pătrați, echivalentul a patru hectare, suprafață estimată la peste jumătate de milion de euro!

Proprietatea este situată în extravilanul comunei Afumați, județul Ilfov, iar documentul o identifică drept teren din categoria de folosință „livadă”.

Însă nu suprafața este singura care atrage atenția, ci mai ales numele trecute în dreptul acesteia. Pe poziția 242 din document apar Nae Ionela, văduva milionarului, și cei trei copii ai acestuia: Nae Andreea, Nae Alexandra Mădălina și Nae Serghei-Bogdan-Nicolae.

Așadar, la mai bine de un deceniu de la dispariția celui supranumit „Regele imobiliarelor”, membrii familiei sale figurează împreună în evidențele guvernamentale aferente unui teren de dimensiuni considerabile.

Proprietatea este identificată prin cartea funciară nr. 57438 și numărul cadastral 3662/2, în tarlaua 108, parcela 416/2/1.

Autostrada a scos la lumină proprietatea

Partea cu adevărat spectaculoasă a descoperirii este felul în care terenul a ajuns să fie menționat în documentele Guvernului.
Pentru realizarea Autostrăzii de Centură București, sectorul nordic, autoritățile au întocmit liste cu proprietățile private afectate de traseul viitoarei șosele.

Printre acestea s-a numărat și terenul cu care figurează familia fostului milionar. Numai că, din cele patru hectare, suprafața trecută în documente pentru expropriere este de doar 85 de metri pătrați!

Iar suma înscrisă drept despăgubire pentru această porțiune este de doar 681,32 lei. Practic, o procedură de expropriere pentru o bucată relativ mică de pământ a adus în atenție existența unei proprietăți de aproximativ 470 de ori mai întinse.

Cei 681,32 lei nu reprezintă, desigur, valoarea celor patru hectare, ci exclusiv despăgubirea prevăzută în document pentru suprafața de 85 mp afectată de lucrarea de infrastructură.

Mai există însă un detaliu care face descoperirea și mai interesantă. În ultima declarație de avere publică identificată pe numele lui Nae Nicolae, datată 11 iunie 2012, apăreau proprietăți din mai multe localități ale județului Ilfov, inclusiv Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Voluntari și Pantelimon.

Nae Nicolae a murit în 2013, într-un accident de tren

Terenul de 40.000 de metri pătrați din Afumați nu era însă menționat în acel document, potrivit comparației realizate între datele declarației și identificarea cadastrală din actele guvernamentale.

Nae Nicolae, milionarul care făcuse avere din pământ

Povestea terenului readuce în atenție omul de afaceri care, înainte să devină cunoscut publicului larg prin moartea sa tragică, își construise un adevărat nume pe piața imobiliară.

Nae Nicolae era un latifundiar din Ștefăneștii de Jos, implicat în tranzacții cu proprietăți din nordul Bucureștiului. Printre investitorii cărora le vânduse terenuri se numărau companii importante, inclusiv dezvoltatori imobiliari cu capital străin.

Afaceristul avea și legături cu lumea fotbalului. Finanțase FC Ștefănești și fusese asociat cu mediul dinamovist, iar printre apropiații săi se numărau Gigi Becali și cântărețul Adrian Minune.

Moartea lui a venit brusc, într-o dimineață de iulie, și a lăsat în urmă o familie îndurerată, dar și o avere considerabilă.

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