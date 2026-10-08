Fiica lui Halle Berry intervine în scandalul dintre actriță și Olivier Martinez. Ce a declarat în instanță despre acuzațiile de abuz

Fiica lui Halle Berry intervine în scandalul dintre actriță și Olivier Martinez. Ce a declarat în instanță despre acuzațiile de abuz
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Halle Berry. Sursa foto: Profimedia
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Fiica actriței Halle Berry, Nahla Aubry, în vârstă de 18 ani, a intervenit în disputa juridică dintre mama sa și fostul soț al acesteia, Olivier Martinez. Tânăra a depus o declarație în instanță în care respinge acuzațiile potrivit cărora actrița și-ar fi agresat fizic fiul de 13 ani, Maceo.

Nahla Aubry, fiica pe care Halle Berry o are din relația cu modelul Gabriel Aubry, a depus documentul pe 3 octombrie la Curtea Superioară din Los Angeles, potrivit People.

Declarația vine după ce Olivier Martinez, fostul soț al actriței, a acuzat-o că l-ar fi agresat fizic pe fiul lor, Maceo, în timpul unui incident petrecut pe 26 septembrie. Actorul francez a solicitat custodia exclusivă a adolescentului și a obținut un ordin temporar de restricție împotriva fostei partenere.

Ce spune fiica lui Halle Berry despre acuzațiile de abuz

În documentele depuse în instanță, Nahla și-a descris mama drept o persoană iubitoare, dedicată copiilor și implicată în creșterea acestora.

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Tânăra a precizat că Halle Berry poate fi strictă atunci când situația o impune, dar a susținut că nu a asistat niciodată la comportamente violente din partea actriței.

„Nu am văzut-o niciodată pe mama lovindu-l, apucându-l sau abuzându-l fizic pe Maceo în vreun fel”, a declarat Nahla.

Nahla a explicat că a locuit alături de Maceo în cea mai mare parte a vieții acestuia și că mama lor a făcut eforturi pentru ca cei doi copii să petreacă timp împreună, chiar și după separarea de tații lor.

Potrivit tinerei, Halle Berry a fost prezentă constant în viața copiilor săi, participând la activitățile lor sportive și implicându-se în educația și îngrijirea lor medicală.

Sursa foto: Profimedia

Nahla Aubry face acuzații la adresa lui Olivier Martinez

În aceeași declarație, tânăra a susținut că nu și-a văzut niciodată mama comportându-se violent față de alte persoane. În schimb, ea a amintit un incident din copilărie, în care Olivier Martinez l-ar fi agresat pe tatăl ei, Gabriel Aubry.

Nahla a mai afirmat că Halle Berry nu a vorbit niciodată negativ despre tații copiilor săi și că i-a încurajat să păstreze relații apropiate cu aceștia.

Tânăra a povestit și că a vorbit la telefon cu mama și fratele ei pe 29 septembrie, la câteva zile după presupusul incident. Potrivit declarației sale, Maceo nu părea supărat sau afectat.

Nahla a recunoscut că au existat momente în care fratele ei a avut un comportament agresiv sau a refuzat să respecte regulile din casă, însă a descris relația dintre acesta și mama lor drept una apropiată.

Ea a mărturisit că acuzațiile formulate de Martinez au întristat-o și că este îngrijorată de efectele conflictului juridic asupra fratelui său.

Olivier Martinez și Halle Berry. Sursa foto: Profimedia

Halle Berry are programul de vizitare a fiului restricționat

Olivier Martinez a obținut pe 1 octombrie un ordin temporar de restricție, în urma căruia timpul petrecut de Halle Berry alături de Maceo a fost limitat.

Până la următoarea audiere, programată pentru 16 octombrie, actrița își poate vedea fiul doar în anumite intervale orare: lunea și marțea, precum și sâmbăta și duminica, între orele 10:00 și 20:00.

Halle Berry a respins acuzațiile fostului soț și a susținut, în documentele depuse în instanță, că nu și-a abuzat niciodată fiul, fizic sau emoțional.

La rândul său, Olivier Martinez a declarat pentru People că principala sa preocupare este sănătatea și siguranța copilului și că demersurile juridice au fost motivate exclusiv de dorința de a-l proteja.

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