Halle Berry, surprinsă cu fiul ei după ce fostul soț a cerut ordin de restricție împotriva actriței

Halle Berry, surprinsă cu fiul ei după ce fostul soț a cerut ordin de restricție împotriva actriței
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Halle Berry. Sursa foto: Profimedia
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Halle Berry a fost văzută alături de fiul ei, Maceo, la doar câteva zile după ce fostul ei soț, Olivier Martinez, a cerut un ordin de restricție împotriva actriței. Instanța a acceptat temporar o parte dintre solicitările actorului francez, însă nu i-a interzis vedetei să-și vadă copilul.

Actrița, în vârstă de 60 de ani, a petrecut duminică, 4 octombrie, câteva ore alături de Maceo, în vârstă de 12 ani, și de logodnicul ei, muzicianul Van Hunt, la un centru de agrement din Los Angeles, potrivit PEOPLE.

Un martor a declarat pentru publicația americană că Berry și fiul ei au stat de vorbă înainte ca băiatul să joace fotbal în interior, în timp ce actrița și Van Hunt l-au urmărit.

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Martorul a încercat să facă un selfie cu Halle Berry, însă aceasta a refuzat politicos, explicând că se afla acolo împreună cu fiul ei.

Halle Berry. Sursa foto: Profimedia

Fostul soț al lui Halle Berry a cerut ordin de restricție

Apariția vine la doar câteva zile după un scandal care i-a implicat pe Halle Berry și Olivier Martinez, care au fost căsătoriți între 2013 și 2016 și au împreună un fiu.

Martinez a solicitat un ordin de restricție împotriva fostei sale soții și a cerut ca aceasta să nu mai poată avea contact cu Maceo, susținând că băiatul ar fi fost supus unor comportamente abuzive.

Pe 1 octombrie, un judecător a acordat un ordin temporar, dar a respins solicitarea lui Martinez ca Berry să nu-și mai poată vedea deloc fiul.

Până la o nouă audiere, programată pentru 16 octombrie, actrița își poate petrece timpul cu Maceo în timpul zilei, în anumite intervale stabilite de instanță.

Olivier Martinez și Halle Berry. Sursa foto: Profimedia

Halle Berry respinge acuzațiile

Conflictul dintre foștii soți s-a intensificat în ultimele săptămâni. Martinez a formulat o serie de acuzații la adresa actriței în documentele depuse în instanță, susținând că este îngrijorat pentru siguranța și starea fiului lor.

Reprezentanții lui Halle Berry au respins acuzațiile. Berry și Martinez și-au finalizat oficial divorțul în 2023, la aproximativ opt ani după ce au anunțat că se despart. De atunci, cei doi au avut mai multe dispute în instanță privind custodia și modul în care trebuie luate deciziile referitoare la Maceo.

Halle Berry mai are o fiică, Nahla, în vârstă de 18 ani, din relația cu modelul Gabriel Aubry.

Următoarea etapă a disputei dintre Berry și Martinez este programată pentru 16 octombrie, când instanța urmează să analizeze din nou situația și solicitările formulate de fostul soț al actriței.

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